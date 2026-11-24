Após sanção imediata do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem vetos, o projeto de ajuste fiscal do governo federal já virou lei, publicada em edição extra doDiário Oficial da Uniãonesta terça-feira (24). A Lei Complementar 239 poderá dar um alívio de até R$ 50 bilhões aos cofres públicos, de acordo com cálculos do governo federal.

Proposto pelo Executivo e apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto que deu origem à nova lei ( PLP 299/2026 )foi aprovado na segunda (23) pela Câmara dos Deputados, após passar pelo Senado com modificações do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM). Na Câmara, não houve alterações em relação aotexto que passou no Senado.

A lei complementar altera regras fiscais para permitir que o Executivo limite a execução de despesas para alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027. A meta do ano que vem é de um superávit de R$ 18,7 bilhões, após deduções da ordem de R$ 64,7 bilhões permitidas pelo arcabouço fiscal.

Se o resultado primário do ano anterior for menor que 0,5% do PIB, o Executivo deverá apresentar à Comissão Mista de Orçamento (CMO) as causas do resultado e as medidas previstas para sua melhora, determina a nova lei.

De 2027 em diante, se o relatório bimestral de receitas e despesas indicar necessidade para atingir a meta fiscal, o governo poderá travar mais despesas do que exige atualmente a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Com isso, o crescimento real da despesa em relação ao ano anterior não poderá passar de 2%, contra os atuais 2,5%.

No entanto, o contingenciamento adicional — que implicará gasto menor — atingirá somente as despesas do Poder Executivo, exceto:

obrigações constitucionais;

despesas obrigatórias;

pagamento do serviço da dívida pública;

despesas de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico ;

despesas ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A redução ou o cancelamento de dotações orçamentárias feitas dessa forma deverão ocorrer por meio da lei orçamentária, que indicará os valores e quais programações serão atingidas.

Investimentos

Se, em determinado ano, tiverem sido adotadas as medidas extras de trava de despesas e o resultado fiscal tiver sido maior que a meta, o dinheiro que sobrou poderá ser usado pelo Executivo para bancar investimentos estruturantes no ano seguinte, levando-se em conta aqueles definidos pelas bancadas estaduais quando da votação do Orçamento.

Entretanto, o crédito adicional aberto será, no máximo, igual ao valor que o governo conseguir economizar a mais com as medidas adicionais de contingenciamento. O crédito também não entrará no limite de despesas do ano em que for utilizado, embora conte para a meta de resultado fiscal.

Bolsas de estudo

A lei do ajuste fiscal permite que a Lei Orçamentária Anual destine, a cada exercício, parcela dos recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para a concessão e o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa no ensino superior e demais auxílios a ela vinculados ou para formação, capacitação e fixação de recursos humanos para o desenvolvimento científico.

Na prática, se o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sofrer cortes, o FNDCT poderá custear o pagamento das bolsas.

Óleo diesel

Excepcionalmente para o ano de 2026, o projeto autoriza o governo a deduzir da meta fiscal até R$ 10,5 bilhões em despesas com subvenções econômicas a produtores e importadores de óleo diesel para tentar conter a alta do combustível no mercado interno, devido à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

O argumento é que os gastos extraordinários com subsídio aos combustíveis foram bancados com receita também extraordinária advinda do aumento dos preços do petróleo.

Contenção de despesas

A lei torna obrigatórias regras recentes da Lei Complementar 235 para contenção de despesas, independentemente de o relatório de receitas e despesas projetar déficit.

Fica proibido incluir, na receita corrente líquida (RCL) da União, o dinheiro da venda de petróleo a que o governo federal tem direito nos contratos de exploração sob o regime de partilha. A RCL é usada, por exemplo, como base de cálculo para o piso constitucional (mínimo de recursos a ser destinado para uma determinada área) do governo federal para a saúde.

O Executivo argumenta que receitas com a comercialização desse petróleo são receitas patrimoniais ou extraordinárias com destinação específica (como o Fundo Social), e não receitas tributárias recorrentes para sustentar despesas obrigatórias permanentes. A lei também tira da RCL a receita obtida com o imposto de exportação de petróleo (aumentado neste ano devido à alta do preço da commodity provocada pela guerra).

Dispositivo introduzido durante a tramitação no Senado excluiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal dessa norma, permitindo o cálculo da receita corrente líquida sem reduções. A intenção do governo inicialmente era incluir o fundo na nova regra.

Compensação de tributos

Pelo lado da receita, o projeto pretende ampliar a arrecadação efetiva do governo a curto prazo, diminuindo o quanto as empresas podem usar de créditos tributários para compensar impostos a pagar. Esses créditos decorrem, principalmente, de causas ganhas na Justiça. Os percentuais de redução da compensação poderão ser diferenciados em função do valor total ou do tipo de crédito usado na compensação.

Devido às regras de transição da reforma tributária, os créditos do PIS e da Cofins (que deixarão de existir a partir do próximo ano) poderão ser compensados no pagamento da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o novo tributo que irá substituí-los. Isso deverá evitar o represamento de créditos pequenos, não relacionados com causas perdidas pela União na Justiça, por exemplo. A estimativa de economia é de R$ 12,8 bilhões a R$ 18,3 bilhões.

Incentivos tributários

Também pelo lado da receita, o governo espera arrecadação a mais (cerca de R$ 15 bilhões) com a diminuição dos incentivos e deduções tributárias em 10 pontos percentuais.

A redução gradual está prevista na Emenda Constitucional 109 , que prevê período de oito anos para o total de incentivos e renúncias ficar em 2% do PIB. Embora a renúncia total antes das reduções fosse calculada em torno de R$ 600 bilhões ao ano, várias exceções criadas a partir da emenda constitucional reduziram o total passível de corte.

A nova lei complementar mantém os incentivos, isenções ou benefícios tributários na compra de automóvel por pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista.

Supersalários

Em relação aos supersalários, a LC 239 prevê que o Congresso Nacional vote, em até 60 dias da publicação da futura lei, projeto para definir o que pode ser considerado indenização a ser paga fora do teto constitucional do funcionalismo.

Após virar lei, a LDO deverá prever os valores reduzidos dos gastos com pessoal em virtude da nova regra. O total que vier a ser economizado com a folha do Executivo será destinado a investimentos ou ao financiamento de atividades finalísticas do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

Já a economia obtida no âmbito do Judiciário e do Legislativo poderá ser usada com despesas de pessoal nos próprios poderes ou órgãos autônomos (Ministério Público e Defensoria Pública), sendo proibida a redução de suas dotações orçamentárias e dos limites individualizados de despesas primárias.

Com Agência Câmara