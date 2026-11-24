O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, autorizou nesta terça-feira (24), em Plenário, a Advocacia do Senado a atuar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa das prerrogativas parlamentares. A decisão atendeu a uma solicitação do senador Rogerio Marinho (PL-RN), motivada por um julgamento no Supremo relacionado a afirmações feitas pelo deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) na tribuna da Câmara dos Deputados.

Na semana passada, os ministros do STF Flávio Dino e Alexandre de Moraes votaram pelo recebimento de denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Van Hattem — eleito senador em outubro — pelos supostos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Shor. Como outro ministro, Cristiano Zanin, pediu destaque, o julgamento da denúncia será levado para sessão presencial do STF.

Marinho encaminhou ofício à Presidência do Senado solicitando que a Casa ingresse no processo na condição deamicus curiae(amigo da corte), instrumento que permite a participação de terceiros interessados em contribuir com informações e argumentos jurídicos para o julgamento.

Davi afirmou que a defesa das prerrogativas dos congressistas independe de posicionamentos políticos ou ideológicos e anunciou que entrará em contato com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que as advocacias das duas Casas atuem conjuntamente.

— Atuarei pessoalmente, na condição de presidente do Congresso Nacional, logicamente na esfera jurídica, junto ao Supremo Tribunal Federal. Caberá à nossa Advocacia do Senado tomar todas as providências para garantir a prerrogativa parlamentar do voto, da fala, das decisões políticas e institucionais de deputados e senadores — declarou o presidente do Senado.

Imunidade parlamentar

O artigo 53 da Constituição Federal estabelece que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

Para Rogerio Marinho, eventuais excessos cometidos por parlamentares no exercício do mandato devem ser tratados pelas próprias Casas legislativas, que dispõem de instrumentos para apurar e punir violações ao decoro parlamentar.

— Não há, senhor presidente, prerrogativa mais sagrada para o exercício da atividade parlamentar do que a imunidade — argumentou.