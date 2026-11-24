A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que concede pensão especial de um salário mínimo a parentes das onze vítimas da chamada chacina de Acari, no município de Magé (RJ). A matéria será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Talíria Petrone (Psol-RJ), o Projeto de Lei 1969/22 foi aprovado na forma de um substitutivo da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, de autoria do deputado Reimont (PT-RJ).

O texto foi relatado em plenário também pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), pelas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania e de Finanças e Tributação, com parecer favorável.

De acordo com o substitutivo, o Estado brasileiro reconhece a responsabilidade pelo desaparecimento forçado das vítimas da chacina, ocorrido no dia 26 de julho de 1990, em Suruí, município de Magé (RJ).

A pensão mensal e vitalícia de um salário mínimo (atuais R$ 1.621) aos parentes em primeiro grau das 11 vítimas da chacina deve ter impacto fiscal de até R$ 200 mil anuais, segundo o relator, deputado Orlando Silva.

"O valor real é provavelmente inferior, dado o tempo decorrido desde os fatos (1990) e o falecimento de parte dos potenciais beneficiários", afirmou.

A pensão especial, mensal e vitalícia será concedida aos familiares das seguintes vítimas:

Viviane Rocha da Silva;

Cristiane Leite de Souza;

Hoodson Silva de Oliveira;

Wallace Souza do Nascimento;

Antonio Carlos da Silva;

Luiz Henrique da Silva Euzebio;

Edson de Souza Costa;

Rosana de Souza Santos;

Moisés dos Santos Cruz;

Luiz Carlos Vasconcellos de Deus; e

Hedio Nascimento

Essa pensão especial não gerará direito a abono ou a pensão por morte e não se transmite a outros parentes das vítimas, nem a herdeiros dos beneficiários.

Terão preferência, na seguinte ordem: os ascendentes, com prioridade da mãe; os descendentes, dividida entre todos em partes iguais; e os irmãos, dividida entre todos em partes iguais.

Impacto orçamentário

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) criticou o fato de a proposta não ter a inclusão de estimativa de impacto orçamentário mesmo tendo impacto orçamentário. "Como é que nós que aprovamos ontem um ajuste fiscal, hoje vamos empurrar recursos para a União pagar?", questionou.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 ( Lei 15.321/25 ) dispensa a inclusão de estimativa de impacto orçamentário para projetos com aumento da despesa obrigatória muito baixo, apenas uma fração da receita corrente líquida (RCL). Esse, segundo Orlando Silva, é o caso da proposta.

"Assim, parece-nos razoável considerar o projeto adequado sob o aspecto orçamentário e financeiro", disse o relator.

Sem julgamento final

O líder da oposição, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), foi contrário ao texto por ainda não haver decisão final de julgamento sobre o desaparecimento das vítimas de Acari.

"Como a gente vai responsabilizar o Estado por algo que aconteceu em 1990, há 36 anos? Vai abrir um precedente", disse.

Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), vice-líder da federação PT-PCdoB-PV, disse que é importante o Brasil reconhecer crimes de Estado.

"Eram jovens que foram assassinados em uma operação policial, foi um massacre, como o da Candelária [em que 8 jovens foram mortos em 1993]". O deputado Pompeo de Mattos afirmou que o Estado brasileiro é responsável pelo ocorrido e, como tal, deve conceder a pensão.

Na opinião da autora, deputada Talíria Petrone, o projeto reconhece que o Estado não pode tudo. "Não pode arrancar os jovens de suas famílias, desaparecer com esses corpos e as mães até hoje sofrem", afirmou.

Livro dos heróis

Além disso, o projeto inscreve as Mães de Acari no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília.

O dia 26 de julho passará a ser lembrado anualmente como o Dia Nacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados.

História

A chacina de Acari ocorreu em 26 de julho de 1990, quando esses onze moradores da comunidade, incluindo sete adolescentes, desapareceram após serem levados de um sítio em Magé, na Baixada Fluminense, por um grupo apontado por investigações como formado por agentes de segurança ligados a um grupo de extermínio. Os corpos nunca foram encontrados. As vítimas tinham idades entre 13 e 41 anos

Familiares das vítimas se organizaram para exigir investigação e justiça e, em 1993, duas mulheres ligadas ao movimento foram assassinadas.

A Anistia Internacional relatou, em 1994, que os sequestradores haviam sido identificados pelo setor de inteligência da Polícia Militar como sendo policiais militares. Em 2010 o caso prescreveu e nenhum acusado foi responsabilizado pela chacina.

Corte internacional

Em dezembro de 2024, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado dos jovens, pelas mortes de dois familiares em 1993 e pela falta de investigação efetiva.

A sentença, sem força vinculante jurídica no Estado brasileiro, determinou medidas de reparação, indenizações, criação de memorial e tipificação do desaparecimento forçado.

Após norma aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2025, as famílias receberam neste ano as certidões de óbito retificadas reconhecendo a violência causada por agentes do Estado.

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