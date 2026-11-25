Deputados e senadores poderão participar de um grupo para aproximar os parlamentos do Brasil e da Bulgária. A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quarta-feira (25), em decisão terminativa, o projeto de resolução do Senado ( PRS 1/2026 ) que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Bulgária.

A adesão será voluntária. O grupo poderá organizar visitas parlamentares, seminários e debates, além de promover a troca de publicações e experiências entre os dois parlamentos. O texto também prevê cooperação técnica com entidades brasileiras e estrangeiras.

Áreas de cooperação

Autor do projeto, o senador Flávio Arns (PSB-PR) destaca o potencial de cooperação em comércio, tecnologia, educação e inovação. O relator, senador Fernando Dueire (PSD-PE), também vê espaço para ampliar as parcerias.

— Brasil e Bulgária mantêm relações diplomáticas consolidadas, com histórico de cooperação e potencial de expansão em diversas áreas — enfatizou Dueire.