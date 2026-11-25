Uma mulher com medida protetiva contra violência de gênero poderá pedir que a proteção também valha em outro país. É o que estabelece acordo assinado entre países do Mercosul e estados associados, cujo teor foi ratificado nesta quarta-feira (25) pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). Outro acordo com texto aprovado é o que impede que o pescado de origem ilegal chegue ao mercado por meio de navios estrangeiros. Ambos seguem ao Plenário.

A senadora Leany Lemos (PSB-DF) relatou os dois projetos de decreto legislativo (PDLs) que tratam dos acordos internacionais.

Pelo acordo do Mercosul ( PDL 274/2026 ), a mulher poderá solicitar gratuitamente à Justiça a emissão da Ordem Mercosul de Proteção, qualquer que seja a situação migratória.

Por meio da ordem, as autoridades de um país poderão pedir às de outro que façam cumprir medidas como a proibição de o agressor se aproximar da mulher ou entrar em contato com ela. A proteção também poderá alcançar filhos ou dependentes que a acompanhem.

Pesca ilegal

Já o PDL 331/2025 prevê fiscalização de embarcações estrangeiras que peçam autorização para entrar nos portos dos países participantes ou que já estejam nesses locais. O objetivo é impedir que navios usem os portos para desembarcar ou comercializar produtos da pesca ilegal, não declarada ou não regulamentada.

O texto também prevê que os países troquem informações sobre a fiscalização e busquem oferecer apoio técnico e financeiro aos países em desenvolvimento para que possam fiscalizar os portos.