Acompanhar o orçamento da defesa e propor medidas para proteger as fronteiras e as águas brasileiras estão entre as atribuições da Frente Parlamentar Mista de Defesa, Segurança e Soberania, cuja criação foi aprovada nesta quarta-feira (25) pela Comissão de Relações Exteriores (CRE).

Autor da projeto de resolução que cria a frente parlamentar ( PRS 55/2026) , o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) defendeu uma participação mais ativa do Congresso no debate sobre defesa. Ele citou os conflitos internacionais e a atuação do crime organizado nas fronteiras brasileiras.

— Defesa, segurança e soberania não são pautas de governo ou de partido. São compromissos permanentes do Estado — disse Mourão.

Indústria de defesa

A frente também deverá acompanhar os programas estratégicos das Forças Armadas e apoiar a inovação e a exportação de produtos de defesa.

No parecer favorável ao projeto, a senadora Leany Lemos (PSB-DF) destacou que empresas brasileiras de menor porte desenvolvem drones, sensores e embarcações autônomas, mas raramente disputam licitações internacionais.

Deputados e senadores vão se alternar na presidência e nas vice-presidências da frente. A coordenação buscará reunir parlamentares de diferentes partidos e regiões, com atenção especial às áreas de fronteira, à Amazônia e ao litoral.