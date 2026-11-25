O Brasil precisa de uma estrutura nacional para prevenir ataques digitais e proteger serviços essenciais, como os de saúde e energia. Para enfrentar o problema, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) recomenda a criação de uma Agência Nacional de Cibersegurança e de uma lei com regras mínimas de proteção para órgãos públicos e empresas.

As recomendações fazem parte da avaliação da Política Nacional de Cibersegurança. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta quarta-feira (25) o plano de trabalho e o relatório final da avaliação , a pedido do senador Esperidião Amin (PP-SC).

O plano de trabalho definiu como foco a estratégia nacional de segurança digital, instituída por decreto em 2025, e a atuação conjunta das autoridades responsáveis. No relatório final, Nelsinho Trad reconhece avanços com a criação da política, mas aponta que o alcance do decreto se limita ao Executivo federal. Na sua avaliação, isso dificulta a coordenação com os demais Poderes, estados, municípios e empresas.

Prevenção e resposta

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) citada no relatório constatou falhas na adoção de medidas básicas de proteção digital por órgãos federais. Segundo a avaliação, essas falhas aumentam o risco de fraudes, vazamentos de dados e interrupções de serviços. A agência proposta teria autonomia administrativa e financeira para coordenar a prevenção e a resposta a ataques em todo o país.

Para definir em lei as responsabilidades dos setores público e privado, o senador sugere reunir as propostas de Esperidião Amin e do senador Jaques Wagner (PT-BA). O relator também recomenda incluir segurança digital nos currículos de todos os níveis de ensino, capacitar professores e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias nacionais.