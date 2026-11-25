A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define diretrizes de segurança alimentar e nutricional climática para povos e comunidades tradicionais da Amazônia Legal.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS), para o Projeto de Lei 623/26 , da deputada Ana Paula Lima (PT-SC). O relator ampliou os mecanismos de proteção previstos na iniciativa original.

“A iniciativa busca assegurar o direito à alimentação adequada, a proteção dos recursos hídricos, o fortalecimento dos sistemas produtivos tradicionais e a valorização dos conhecimentos ancestrais”, afirmou Alexandre Lindenmeyer.

Resiliência climática

O substitutivo altera a Lei 11.346/06 , que instituiu o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). Pelo texto aprovado, o Sisan deverá observar diretrizes específicas para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas sobre os sistemas alimentares tradicionais.

Entre as diretrizes estão o fortalecimento da produção local, a proteção e a recuperação de fontes hídricas, o monitoramento dos efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade e o preço dos alimentos e o apoio para reduzir a insegurança alimentar provocada por eventos extremos.

O relator manteve o objetivo original da iniciativa, mas acrescentou regras para aumentar a efetividade da lei. O texto prevê a cooperação entre União, estados e municípios, o uso de fundos climáticos existentes e o respeito à consulta prévia e informada das comunidades afetadas, conforme normas internacionais.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

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