O senador Fernando Dueire (PSD-PE) homenageou nesta quarta-feira (25) os 81 anos do Hospital de Câncer de Pernambuco, fundado em 1945. Em pronunciamento no Plenário, ele ressaltou a contribuição da instituição para a saúde pública no estado e o trabalho de atendimento e acolhimento de pacientes com câncer e de seus familiares.

Segundo ele, a instituição passa por um processo de modernização, resultado do trabalho conjunto de profissionais de saúde, gestores, colaboradores e voluntários. Pelos dados apresentados pelo senador, o hospital faz por ano cerca de 1 milhão de exames, 9 mil cirurgias e 7,4 mil procedimentos de quimioterapia. Dueire defendeu a continuidade dos investimentos para ampliar a capacidade de atendimento e modernizar a estrutura.

Dueire afirmou que a assistência aos pacientes deve considerar não apenas o tratamento da doença, mas também o apoio emocional.

— Quem chega a um hospital de câncer, entre muitas coisas, chega com um mínimo de duas doenças, a do corpo e a da alma, e precisa de dois tipos de tratamento: o tratamento da medicina convencional e o acolhimento da alma sofredora — declarou o senador.

Pesar

O senador manifestou pesar pela morte de Enedina Costa Lima, mãe do senador Humberto Costa (PT-PE), e solidarizou-se com a família do parlamentar.