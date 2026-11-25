Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL) questionou contrato firmado sem licitação entre o governo de Alagoas e a Caixa Econômica Federal. Pelo contrato, o banco vai pagar mais de R$ 209 milhões ao estado pela exclusividade na gestão da folha de pagamento e de outros serviços financeiros. O acordo tem vigência de cinco anos e abrange mais de 77 mil pessoas, entre servidores ativos, aposentados, pensionistas, estagiários e prestadores de serviço.

A parlamentar cobrou esclarecimentos sobre os critérios usados para definir o valor e sobre a legalidade da operação.

— Estou aqui denunciando a falta de regularidade, a falta de transparência e a falta de responsabilidade na condução de uma operação que envolve mais de R$ 209 milhões em recursos públicos — disse a senadora.

Dra. Eudócia informou que enviou ofícios à presidência da Caixa e à superintendência regional da instituição em Alagoas. Ela pediu a revisão administrativa do contrato, acesso aos documentos da contratação e medidas cautelares para impedir que o banco faça o pagamento antes da conclusão das análises. A senadora também comunicou o caso ao Ministério Público Federal (MPF). Além disso, cobrou que a Caixa esclareça o papel da Vice-Presidência de Governo (Vigov), área responsável pela negociação e aprovação do contrato.

— Não estamos aqui pedindo que se descumpra um contrato de forma arbitrária. Estamos exigindo prudência, responsabilidade e respeito ao interesse público — afirmou Dra. Eudócia.

Segundo a senadora, se não houver resposta dos envolvidos, ela pretende levar o caso ao Tribunal de Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União (CGU).