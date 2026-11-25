A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, de autoria dela, que estabelece um limite de três vezes a taxa Selic para os juros cobrados por bancos e instituições financeiras em operações de crédito ( PEC 79/2019 ). Segundo a parlamentar, os juros elevados comprometem o orçamento das famílias e dificultam o crescimento econômico.

— Hoje não existe limite algum. No cartão de crédito e no cheque especial, cobram-se juros que chegam a 420% ao ano. Isso não é custo de dinheiro, é margem abusiva arrancada do pai e da mãe de família que passam anos pagando uma dívida que nunca termina. Não é à toa que a maioria das famílias brasileiras está endividada — disse.

Zenaide afirmou que a taxa Selic, mantida em 13,75% ao ano, encarece o crédito, reduz os investimentos e prejudica a geração de empregos. A senadora explicou que a proposta não altera a política monetária nem as atribuições do Banco Central, mas busca limitar os juros cobrados dos consumidores. Ela também defendeu maior transparência sobre o custo da dívida pública e a remuneração dos recursos mantidos pelos bancos no Banco Central.

— E quero deixar claro o que a PEC não faz: ela não mexe na política monetária, ela não tira a atribuição do Banco Central e nem interfere na taxa Selic; atua só no excesso cobrado do cidadão — declarou.