Praticar sexo com pessoa menor de 14 anos é crime. E, pela lei, não há circunstância capaz de relativizar o cumprimento da pena, de 10 a 18 anos de reclusão. Para deixar ainda mais clara a "absoluta presunção de vulnerabilidade da vítima" e a "inadmissibilidade da relativização da pena", conforme já estabelece o Código Penal, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (25) projeto segundo o qual a pena não será afastada caso haja a formação posterior de uma família ou exista um filho do criminoso com a vítima.

O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o Projeto de Lei (PL) 654/2024 foi apresentado antes da sanção da Lei 15.353, de 2025, que estabeleceu o caráter absoluto da vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos de idade e proíbe a relativização do crime. A maior parte do projeto já foi contemplado pela legislação. Por isso o relator, senador Marcio Bittar (PL-AC), considerou parte do texto de Damares prejudicado e apresentou um substitutivo, que aproveita a proposta de listar mais restrições entre as circunstâncias que poderiam ser alegadas em juízo a favor do réu.

A lei já dispõe que o suposto consentimento da vítima, ou sua experiência sexual, ou o fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez dele resultante não podem ser alegados como circunstância para afastar a aplicação da pena. Bittar também considerou prejudicado o trecho que impede a alegação de desconhecimento da ilegalidade da conduta, por entender que o tema também já está regulamentado pelo Código Penal.

O relator então manteve, do texto de Damares, o trecho segundo o qual a constituição de uma família, a existência de filho ou alegação de que a conduta não foi efetivamente lesiva também não poderão servir de alegação para afastar a pena.

Na justificativa do projeto, Damares afirma que, apesar do entendimento dos tribunais superiores de que a vulnerabilidade de menores de 14 anos é absoluta, decisões judiciais flexibilizaram a aplicação das penas. Segundo a senadora, sua proposta tem objetivo de "reforçar a segurança jurídica”.

Audiência pública

Os senadores também aprovaram dois requerimentos para a realização de audiência pública para discutir o PL 501/2023, que tipifica como crime e estabelece pena para a submissão de crianças ou adolescentes a intervenção cirúrgica ou tratamento de transexualização. Os requerimentos foram apresentados pelo senador Humberto Costa (PT-PE) (REQ 139/2026 – CDH) e pela senadora Mara Gabrilli (PT-PE) (REQ 142/2026 – CDH). A data da audiência pública ainda será definida.