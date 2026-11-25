Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), o senador Paulo Paim (PT-RS) voltou a defender a mudança na forma de contribuição das empresas para a Previdência Social que está prevista na PEC 1/2026 : com a cobrança calculada sobre o faturamento, e não sobre a folha de salários.

A PEC 1/2026 é uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE). O texto prevê que a contribuição patronal será calculada a partir da receita ou do faturamento das empresas, com alíquota máxima de 1,4%.

Paim lembrou que em 2004 apresentou um projeto de lei — o PLS 166/2004 — que também previa a contribuição sobre o faturamento. Segundo ele, a reforma tributária tornou necessária a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para promover essa mudança.

Ao comentar a proximidade do fim de seu mandato, após 40 anos atuando no Congresso Nacional (como deputado federal e como senador), ele fez um agradecimento aos colegas e aos servidores da Casa — e especialmente ao senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que solicitou uma sessão especial em homenagem à atuação parlamentar de Paim.

Ele disse que sua última participação como senador deve acontecer em 10 de dezembro, quando se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ao explicar sua decisão de não disputar uma nova eleição, Paim ressaltou que não está "deixando a política".

— A política não é apenas o mandato — declarou.