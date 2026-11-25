O senador Esperidião Amin (PP-SC) manifestou preocupação com a condução das investigações relacionadas ao Banco Master. Durante pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (25), ele questionou mudanças feitas em relatórios da Polícia Federal encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao cobrar o acompanhamento do caso pelo Senado, o senador lembrou que as alterações ocorreram após a substituição de dois delegados que eram responsáveis pelos relatórios.

Para Esperidião Amin, as mudanças precisam ser examinadas e comparadas com as versões anteriores.

— O Senado não pode se omitir diante dessa trama que se desenha, debochando da sociedade brasileira e trazendo a desmoralização das nossas instituições — protestou ele.