O Senado aprovou nesta quarta-feira (25), em regime de urgência, o projeto de lei que institucionaliza a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), responsável pelo atendimento a situações de emergência em saúde pública. A proposta detalha as atribuições da força, amplia as possibilidades de composição das equipes e dá respaldo legal à estrutura, que funciona desde 2011 com base em decreto presidencial . A matéria segue para sanção.

De autoria do deputado licenciado e atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), o PL 351/2019 teve parecer favorável lido pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO). O relator apresentou uma emenda de redação que substitui o termo “repressão” por “resposta”, que considerou mais adequado à natureza assistencial da FN-SUS.

Confúcio defendeu a institucionalização da força como forma de garantir a continuidade das ações de assistência em situações de calamidade pública e a expansão do atendimento às comunidades indígenas, ribeirinhas e de difícil acesso.

— Não podemos impedir todas as tragédias, mas podemos evitar que a falta de preparo custe mais vidas — afirmou o relator.

Histórico

Criada após a tragédia provocada pelas chuvas e pelos deslizamentos na Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011, a FN-SUS já fez mais de 170 missões e cerca de 80 mil atendimentos diretos, com a mobilização de aproximadamente 3 mil voluntários. Os dados são de um balanço do Ministério da Saúde citado pelo relator em Plenário, que aponta ainda mais de 10 milhões de pessoas beneficiadas indiretamente nesses 15 anos.

Entre as missões estão o atendimento às vítimas dos rompimentos das barragens de Mariana (MG) e Brumadinho (MG), o enfrentamento da pandemia de covid-19, a assistência aos ianomâmis e o socorro à população atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Além da sede em Brasília, a FN-SUS tem cinco bases regionais em funcionamento: Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Velho. Com a expansão das unidades, o Ministério da Saúde pretende reduzir para até 12 horas o tempo de resposta às emergências em todo o território nacional.

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) associou a regionalização da FN-SUS ao fortalecimento do sistema público de saúde, sobretudo no atendimento à população em situação de extrema vulnerabilidade.

— Falar em SUS, um dos maiores patrimônios da democracia brasileira, é reforçar um direito conquistado com muita luta, que não pode ser privilégio de quem pode pagar — declarou Teresa.

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) manifestou apoio à proposta e defendeu melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde.

— Vamos institucionalizar, mas vamos colocar o SUS, a saúde pública de verdade, no orçamento desse país — cobrou Zenaide.

Mudanças

O projeto prevê expressamente a atuação da FN-SUS em eventos de grande concentração de pessoas e cria uma equipe de resposta rápida, com profissionais treinados para intervenções imediatas em surtos, epidemias, desastres e acidentes com múltiplas vítimas.

Poderão integrar as equipes:

servidores e empregados públicos, que manterão a remuneração e o vínculo com a instituição de origem;

trabalhadores contratados temporariamente;

voluntários qualificados;

profissionais de hospitais filantrópicos vinculados ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

As instituições do Proadi-SUS também poderão fornecer instalações, pessoal, transporte, apoio logístico e treinamento para as missões.

Os profissionais de saúde liberados para atuar na FN-SUS ficarão dispensados de compensar as horas não trabalhadas na instituição empregadora, salvo previsão contratual em contrário.

Funcionamento

Sob a coordenação do Ministério da Saúde, a FN-SUS contará com a adesão voluntária dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e poderá participar de missões humanitárias internacionais.

Caberá ao órgão gestor avaliar os pedidos de apoio, manter um cadastro de profissionais aptos a participar das missões e articular o fornecimento de pessoal, equipamentos e recursos logísticos. Cada convocação deverá estabelecer o prazo e os limites de atuação da força.

O texto mantém a possibilidade de apoio das Forças Armadas, mediante autorização do presidente da República, e torna obrigatória a destinação de recursos orçamentários específicos para a ativação e a manutenção da FN-SUS.