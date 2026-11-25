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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto que cria a Lei de Dignidade Sexual. Além de aumentar penas para estupro, o texto proíbe visita íntima para os condenados por esse crime e os impede de ocupar cargos públicos, inclusive políticos. O projeto de lei ( PL 3.984/2025 ) segue para o Plenário junto com requerimento de urgência aprovado pelos senadores.
A relatora da proposta, senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), apoiou, com emendas, o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto original é da deputada Delegada Katarina (PSD-SE).
Para Soraya, a punição a esse tipo de crime deve ser mais rigorosa em casos envolvendo criança, adolescente, mulher, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, pois a vulnerabilidade da vítima intensifica o dever de proteção estatal e exige resposta legislativa compatível com a gravidade da conduta. Pela proposta, a pena para estupro de vulnerável (pessoa menor que 14 anos) chega a dobrar na pena mínima, segundo o texto.
— A [violência sexual] tem efeitos prolongados sobre a vida das vítimas, que frequentemente enfrentam traumas psíquicos, estigmatização, medo de revitimização e dificuldades para acessar canais seguros de denúncia, acolhimento e responsabilização — disse a senadora.
A proposta aumenta as penas dos seguintes crimes:
Crime
Pena
Tipo de prisão
estupro de vulnerável (pessoa menor que 14 anos)
20 a 40 anos, em vez dos atuais 10 a 18 anos
reclusão (cumprimento de pena mais severo, com regime fechado)
estupro em geral
8 a 12 anos, em vez dos atuais 6 a 10 anos
reclusão
estupro de vulnerável que resulte em lesão grave
24 a 40 anos, em vez dos atuais 12 a 24 anos
reclusão
estupro de vulnerável que resulte em morte
30 a 40 anos, em vez dos atuais 20 a 40 anos
reclusão
estupro contra pessoa de 14 a 18 anos ou que resulte em lesão grave
10 a 14 anos, em vez dos atuais 8 a 12 anos
reclusão
estupro com resultado em morte
14 a 32 anos, em vez dos atuais 12 a 30 anos
reclusão
assédio sexual
2 a 4 anos, em vez dos atuais um a dois anos
detenção (regime semiaberto ou aberto)
registro não autorizado da intimidade sexual
1 a 3 anos, em vez dos atuais 6 meses a 1 ano
detenção
vender registro de violência sexual contra menores de 18 anos
6 a 10 anos, em vez dos atuais 4 a 10 anos
reclusão
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O texto ainda prevê aumento de pena quando o crime for cometido contra mulher por razões relacionadas à condição de pertencer ao sexo feminino; contra pessoa com deficiência; ou maior de 60 anos. A punição também poderá ser agravada se o delito ocorrer em escolas, hospitais, unidades de saúde, abrigos, delegacias ou prisões.
A condenação por crime sexual punido com reclusão terá consequências como perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, diz o texto.
O projeto também proíbe visitas íntimas ou conjugais a presos condenados por estupro (inclusive de vulnerável) ou por crime em razões da condição do sexo feminino da vítima.
Na educação, o projeto prevê conteúdos sobre prevenção da violência sexual, consentimento e canais de denúncia nos currículos escolares. A abordagem deverá ser adequada à idade e à maturidade dos alunos, com transparência sobre materiais e participação das famílias.
A proposta também garante às vítimas prioridade no atendimento psicológico e jurídico, sigilo, proteção de dados e acolhimento humanizado.
Outra medida prevista é a criação da Semana Nacional de Enfrentamento aos Crimes Sexuais, a ser promovida na última semana de maio, vinculada à campanha Maio Laranja (que busca a conscientização, prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes).
Sensação
Vento
Umidade