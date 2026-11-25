A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto que cria a Lei de Dignidade Sexual. Além de aumentar penas para estupro, o texto proíbe visita íntima para os condenados por esse crime e os impede de ocupar cargos públicos, inclusive políticos. O projeto de lei ( PL 3.984/2025 ) segue para o Plenário junto com requerimento de urgência aprovado pelos senadores.

A relatora da proposta, senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), apoiou, com emendas, o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto original é da deputada Delegada Katarina (PSD-SE).

Para Soraya, a punição a esse tipo de crime deve ser mais rigorosa em casos envolvendo criança, adolescente, mulher, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, pois a vulnerabilidade da vítima intensifica o dever de proteção estatal e exige resposta legislativa compatível com a gravidade da conduta. Pela proposta, a pena para estupro de vulnerável (pessoa menor que 14 anos) chega a dobrar na pena mínima, segundo o texto.

— A [violência sexual] tem efeitos prolongados sobre a vida das vítimas, que frequentemente enfrentam traumas psíquicos, estigmatização, medo de revitimização e dificuldades para acessar canais seguros de denúncia, acolhimento e responsabilização — disse a senadora.

Penas

A proposta aumenta as penas dos seguintes crimes: