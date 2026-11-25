A Subcomissão Permanente dos Povos Indígenas Yanomami, da Comissão de Direitos Humanos (CDH), aprovou nesta quarta-feira (25) o relatório de diligência feita em São Gabriel da Cachoeira (AM). Apresentado pela presidente da subcomissão, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o texto propõe um plano decenal de proteção aos ianomâmis, para substituir a dependência de medidas emergenciais por políticas públicas de longo prazo.

A diligência ocorreu em outubro, com visitas técnicas no dia 28 e audiência pública no dia 30, no município de São Gabriel da Cachoeira. O objetivo foi fiscalizar a execução de políticas públicas, verificar as condições de atendimento à saúde indígena e levantar informações sobre a segurança territorial.

O relatório aponta avanços na assistência à saúde, como a ampliação das equipes e a redução de mortes por malária e desnutrição grave. Mas persistem problemas como a falta de medicamentos e equipamentos, as dificuldades de transporte de pacientes e a insegurança alimentar. O documento também destaca os obstáculos logísticos e a necessidade de avaliar a criação de uma estrutura própria do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami no município.

Como principal proposta, o relatório recomenda a elaboração de um plano decenal de atenção e proteção aos ianomâmis, integrado ao Plano Plurianual (PPA) e às leis orçamentárias anuais. O plano deverá estabelecer metas, indicadores, responsabilidades dos órgãos públicos e formas de participação das organizações indígenas.

Damares destacou que a diligência também identificou demandas de outros povos indígenas da região, como os hupd'äh e os yuhupdëh. Segundo ela, as reivindicações mostram a necessidade de uma política de atenção que contemple os diferentes povos.

— Será que a gente vai ter que criar uma comissão para cada povo ou a gente vai ter que rever a política como um todo? — questionou a senadora.

Garimpo

O documento também reúne relatos sobre a permanência do garimpo ilegal e aponta demandas nas áreas de proteção de mulheres e crianças, educação, documentação civil e atendimento intercultural. Como providências, o relatório recomenda o acompanhamento dos casos, o levantamento das condições dos serviços de saúde e o reforço da fiscalização territorial.

Leia aqui a íntegra do relatório .

Participaram das atividades em São Gabriel da Cachoeira representantes de órgãos públicos e entidades, entre eles a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Lucia Alberta Baré, integrantes das Forças Armadas e do Ministério da Saúde, representantes do poder público municipal, lideranças e organizações indígenas.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly