A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado (CCT) aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que proíbe a produção, a importação e a venda de livros e outras publicações impressas embaladas em plástico. O projeto ( PL 5.876/2025 ) segue para análise na Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA).

Para determinar a proibição, o texto altera a Lei 12.305, de 2010 , que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), ressalta que as películas plásticas têm baixa taxa de reciclagem e geram resíduos que permanecem no ambiente por décadas.

A iniciativa recebeu parecer favorável do senador Weverton (PDT-MA). Ele citou dados da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, segundo os quais o Brasil imprimiu 366 milhões de exemplares em 2024.

"Estimando-se que cerca de 70% foram embalados individualmente em filme plástico, o setor gera entre 360 e 700 toneladas de resíduo plástico por ano, material de baixo valor comercial, praticamente sem reciclagem efetiva e com alta dispersão ambiental", afirma Weverton.

O relator também argumenta que a substituição das embalagens é viável e já ocorre em outros países, com o uso de faixas de papel reciclado e invólucros biodegradáveis, “sem ônus proibitivo”.

Emendas

Weverton acrescentou à proposta duas emendas. A primeira autoriza as embalagens plásticas exigidas por normas sanitárias ou necessárias devido às características da publicação (como produtos com mídia anexa) e também permite a continuidade do uso de plásticos em jornais impressos que são entregues em casa (para protegê-los, por exemplo, da chuva).

A outra emenda estabelece prazo de um ano após a publicação da lei para a entrada em vigor da regra, permitindo a adaptação do setor e a distribuição dos exemplares já embalados.

Na Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA), o projeto será analisado de forma terminativa .

Cibersegurança

A CCT também aprovou um requerimento de audiência pública apresentado pelo senador Jorge Seif (PL-SC): o REQ 102/2026 . O objetivo é debater os impactos da inteligência artificial sobre a cibersegurança.

A discussão deverá abordar os riscos dos agentes autônomos, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China e o aumento dos ataques cibernéticos.

Serão convidados para a audiência, cuja data ainda será marcada, representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), das Forças Armadas e de empresas de tecnologia, entre outros.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly