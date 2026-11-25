A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que aperfeiçoa o monitoramento eletrônico de agressores de mulheres em casos de violência doméstica ou familiar. O texto exige o envio de um alerta automático à vítima se o agressor se aproximar e prevê a compilação de dados do monitoramento. A matéria será enviada ao Senado.

De autoria do deputado Yury Bruno (MDB-CE), o Projeto de Lei 5542/26 foi aprovado na versão da relatora, deputada Iza Arruda (MDB-PE), que retirou a previsão de que o próprio aparelho pudesse conter fisicamente o agressor, por exemplo, com choques de alerta. Ela ampliou, no entanto, as exigências de coleta de dados e de contato imediato das autoridades com a vítima.

O texto prevê ainda que a pessoa protegida pela medida seja avisada automaticamente se o agressor se aproximar, para que possa buscar proteção. O alerta, por si só, não será prova suficiente de descumprimento intencional da medida protetiva.

O projeto altera a Lei Maria da Penha e detalha os requisitos do sistema de monitoração eletrônica. O sistema deverá identificar a localização da pessoa monitorada, fiscalizar as áreas de exclusão definidas na decisão judicial e registrar eventos relevantes para a fiscalização da medida. O registro deverá incluir, sempre que tecnicamente disponível:

a data e o horário da emissão do alerta;

a data e o horário do primeiro contato com a vítima;

a data e o horário da chegada da equipe policial ao local, se ela for enviada; e

as providências adotadas e o desfecho da ocorrência.O alerta à vítima será sonoro e luminoso.

O aviso será enviado a um dispositivo de segurança ou a uma unidade portátil de rastreamento fornecidos gratuitamente. O sinal deverá ser emitido quando o rastreamento por GPS indicar que a pessoa monitorada está se aproximando do limite de afastamento fixado na decisão judicial.

Se a pessoa monitorada entrar na área de exclusão, o alerta será enviado tanto à vítima quanto aos órgãos responsáveis pela monitoração e pela segurança pública.

A análise técnica dos alertas deverá considerar a natureza e a gravidade do risco, as circunstâncias do incidente, a possibilidade de falha técnica, perda de sinal ou localização imprecisa e os protocolos de atendimento estabelecidos pelos órgãos competentes.

Dispositivo de segurança

Conforme as condições técnicas e operacionais do sistema, o dispositivo de segurança poderá permitir à vítima:

receber alertas quando a pessoa monitorada se aproximar da área de exclusão ou entrar nela;

acionar manualmente o alerta de emergência;

transmitir sua localização durante o atendimento da emergência;

comunicar-se com a central responsável pela monitoração ou com um serviço de emergência; e

comunicar-se com a central responsável pela monitoração ou com um serviço de emergência; e acessar informações claras e acessíveis sobre o que fazer ao receber um alerta.

O uso do dispositivo de segurança ou da unidade portátil de rastreamento pela vítima será voluntário. Recusar o aparelho, deixar de usá-lo ou não utilizá-lo não prejudicará a concessão ou a manutenção das demais medidas protetivas de urgência.

Além disso, o uso do aparelho não poderá substituir nem limitar a avaliação judicial do risco. Também não poderá transferir à vítima a responsabilidade pela própria segurança ou pela fiscalização da pessoa monitorada.

A vítima não terá ônus financeiro, operacional ou logístico com o fornecimento, o funcionamento, a manutenção, a custódia ou a substituição do aparelho.

Distância mínima

O projeto fixa em 100 metros a distância mínima que o infrator deverá manter da vítima ou dos locais que ela frequenta, como a residência, o local de trabalho ou estudo, os serviços de saúde e outros locais que ela frequenta habitualmente.

Quando as circunstâncias do caso concreto, a segurança da vítima ou as limitações técnicas do sistema justificarem a mudança, o juiz poderá fixar distância maior ou, excepcionalmente, menor, mediante decisão fundamentada.

Tratamento de dados

O tratamento dos dados de localização, dos registros de monitoração, dos eventos de emergência e dos acionamentos do mecanismo de contenção física remota deverá seguir as normas de proteção de dados pessoais, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Esse tratamento terá três finalidades: proteger a vítima, fiscalizar a medida judicial e apurar infrações relacionadas a ela.

Somente pessoas autorizadas poderão acessar os dados. Deverão ser adotadas medidas para evitar acessos não autorizados, perdas, alterações ou divulgações indevidas.

Divulgação

O texto da relatora prevê a compilação de dados anonimizados, que não permitem identificar pessoas individualmente. Serão compilados:

o número de alertas e de acionamentos, por município e por nível de risco;

os tempos médio e máximo de resposta, por município e por nível de risco; e

o número de alertas gerados por falha técnica.

Os órgãos responsáveis pela monitoração eletrônica e pela segurança pública deverão divulgar os dados a cada semestre, em formato aberto, com indicadores separados por raça, etnia e deficiência da vítima.

Os indicadores anonimizados integrarão o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp). Esse sistema concentra informações para traçar estratégias de combate a crimes no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

Os indicadores também deverão ser utilizados na elaboração, no monitoramento e na atualização dos planos de metas previstos na Lei 14.899/24 para o enfrentamento integrado da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Acessibilidade e auditoria

O projeto deixa para a regulamentação a definição de:

parâmetros técnicos para identificar a aproximação da pessoa monitorada em relação à vítima;

padrões de comunicação entre os sistemas de monitoração, atendimento emergencial e segurança pública;

medidas de acessibilidade para vítimas com deficiência ou com outras necessidades específicas;

procedimentos de auditoria, segurança da informação e rastreabilidade de acessos; e

indicadores para avaliar periodicamente a efetividade e a segurança do sistema.

Recursos para a implantação

De acordo com o texto, a implantação das medidas deverá respeitar a autonomia dos estados e do Distrito Federal para organizar os respectivos sistemas de monitoração eletrônica.

A implantação dependerá de recursos de orçamento próprio e de instrumentos de cooperação federativa existentes, sem prejuízo das demais fontes de financiamento legalmente destinadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

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