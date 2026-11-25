O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que estimula a inclusão digital de idosos.

O PL 1.257/2021 altera o Estatuto da Pessoa Idosa para prever que os mais velhos devem ter acesso a tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de preservar sua saúde mental e cognitiva. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República.

Apresentado pela ex-deputada federal e hoje deputada distrital Paula Belmonte (PSDB-DF), o texto recebeu parecer favorável da senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR).

Em seu relatório apresentado na Comissão de Direitos Humanos (CDH), Roberta Acioly destaca que as tecnologias digitais facilitam o contato com familiares e amigos e ampliam o acesso a conteúdos de aprendizagem e lazer. A senadora argumenta que a exclusão digital pode agravar o isolamento e a dependência das pessoas idosas, além de dificultar o acesso a serviços públicos e privados.

A matéria foi discutida e aprovada na CDH no último dia 11 de novembro. Na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), a relatora foi a senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL).