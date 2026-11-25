Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) apresentou ações do programa Antes que Aconteça, voltado à prevenção da violência contra a mulher e do feminicídio. Daniella é a idealizadora e coordenadora nacional do programa, que reúne atividades educativas, capacitação de defensoras populares e medidas de proteção às vítimas. A parlamentar informou que 600 escolas da Paraíba trabalham o tema em sala de aula e defendeu a participação de toda a sociedade no enfrentamento da violência doméstica.

— É um problema que nasce na célula familiar, nasce dentro da própria casa, dentro de construções de relações em que os sinais são dados durante o período do namoro — disse Daniella.

A senadora também ressaltou a importância das Salas Lilás, uma das iniciativas do programa, e defendeu a ampliação desses espaços de acolhimento e atendimento reservado às mulheres em situação de violência. Segundo ela, a Paraíba tem 52 unidades distribuídas pelas comarcas do estado.

— O Senado Federal hoje possui uma Sala Lilás, a primeira de um Senado no mundo, onde mulheres são ouvidas, são atendidas. E todo mundo sabe que violência contra a mulher também necessita dessa privacidade, seja pelo risco de vida que corre, seja pela exposição que não se quer dar — argumentou a senadora.