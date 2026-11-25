A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (25) substitutivo do senador Sérgio Petecão (PSD-AC) ao PL 1.087/2024 , do ex-senador Mecias de Jesus, que destina recursos para obras de saneamento básico em áreas rurais. O texto foi aprovado por unanimidade, em decisão terminativa, com parecer apresentado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), relatoraad hoc. Se não houver recurso para votação em Plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.

O projeto altera a Lei 14.947, de 2024 , que criou o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). Pelo substitutivo, até 3% dos recursos previstos anualmente no Orçamento da União para o fundo poderão financiar programas de saneamento rural. Terão prioridade:

a agricultura familiar;

as propriedades de até quatro módulos fiscais;

os povos e as comunidades tradicionais.

As iniciativas deverão integrar o Plano Nacional de Saneamento Básico.

Fonte de recursos

A proposta original previa reservar pelo menos 3% dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao BNDES para projetos de saneamento rural. Petecão considerou mais adequado usar o FIIS, que financia investimentos em infraestrutura social e permite apoiar projetos sem exigência de devolução dos recursos. A comissão rejeitou emenda aprovada anteriormente pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que mantinha o uso de recursos do FAT.

O substitutivo também transforma o percentual mínimo obrigatório em limite máximo de 3%, sem obrigatoriedade de aplicação. Os projetos deverão ser aprovados pelo comitê gestor do fundo. O Ministério das Cidades poderá executar as ações diretamente ou repassar os recursos por convênios e outros instrumentos legais. Verbas de emendas parlamentares destinadas ao FIIS deverão priorizar o saneamento rural.

Acesso desigual

Dados do IBGE citados no relatório mostram a diferença entre o campo e a cidade. Em 2023, 93% dos domicílios urbanos tinham acesso à rede geral de água, contra 32,3% dos rurais. No esgotamento sanitário, os índices eram de 78% e 9,6%, respectivamente.

Segundo Petecão, a distância entre as propriedades e o número reduzido de pessoas atendidas dificultam investimentos em saneamento no campo. O senador também destaca que a agricultura familiar representa parcela relevante dos estabelecimentos agropecuários e contribui para a produção de alimentos e a geração de renda.

Tramitação

Apresentado em abril de 2024, o projeto passou primeiro pela CAE, que aprovou substitutivo em setembro de 2025 . Na CRA, o relatório de Petecão foi apresentado em fevereiro de 2026 e atualizado em novembro, depois do adiamento da votação.