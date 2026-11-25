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A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira (25) o relatório da receita do Orçamento de 2027 ( PLN 24/2026 ), com acréscimo de R$ 37,1 bilhões em relação ao projeto enviado em agosto pelo Poder Executivo.
Relator da matéria, o deputado Neto Carletto (Avante-BA) explicou que levou em consideração mudanças na legislação e revisões de parâmetros econômicos, como a redução de 2,5% para 1,8% na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027.
Segundo o parecer, a aplicação dos novos parâmetros reduz em R$ 12 bilhões a receita administrada pela Receita Federal, incluída a arrecadação do INSS, e eleva em R$ 38,5 bilhões a receita com royalties de petróleo e participações.
As receitas primárias previstas no projeto original do Orçamento de 2027 eram de R$ 3,4 trilhões. Com a revisão e após as transferências para estados e municípios, o ganho líquido será de R$ 17,6 bilhões.
Neto Carletto explicou que o Orçamento de 2027 será o primeiro com a nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui o PIS e a Cofins, e com o Imposto Seletivo. Segundo o relator, a estimativa segue a diretriz da reforma tributária de manter a carga tributária.
Em entrevista nesta quarta-feira (25), o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, anunciou que a contenção de despesas do Orçamento de 2026 foi revista para R$ 12,6 bilhões.
Moretti disse ainda que o governo deve encerrar 2026 com déficit de R$ 77 bilhões, cerca de 0,56% do PIB. Segundo o ministro, este mandato presidencial começou com déficit superior a 2,2% do PIB. A expectativa do governo é encerrar 2027 com superávit de 0,1% do PIB.
Com Agência Câmara de Notícias
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