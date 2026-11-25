A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (25) substitutivo da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) ao PL 1/2024 , do senador Laércio Oliveira (PP-SE), que cria incentivos para a compra de alimentos da agricultura familiar destinados à merenda escolar. A proposta segue para decisão final na Comissão de Educação (CE).

O texto exige que os entes que recebem recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) comprovem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que destinaram pelo menos 45% dos repasses à compra direta de produtos da agricultura familiar. Esse percentual mínimo foi fixado pela Lei 15.226, de 2025 , que o elevou de 30% para 45%.

Quem comprovar o cumprimento da exigência poderá receber, no ano seguinte, bônus de até 5% sobre os repasses do programa. O pagamento dependerá da disponibilidade de recursos e seguirá regras definidas em regulamento. O dinheiro extra deverá ser usado exclusivamente na compra de alimentos para a merenda, com prestação de contas ao FNDE.

Quem não conseguir comprovar o cumprimento do percentual poderá solicitar assistência técnica da União. O texto também permite compras por chamada pública, desde que os preços sejam compatíveis com os do mercado local e os alimentos atendam aos padrões de qualidade.

Os grupos prioritários para as compras são:

agricultores familiares;

beneficiários da reforma agrária;

povos indígenas e quilombolas;

pescadores artesanais e demais comunidades tradicionais;

organizações de mulheres.

Na justificativa, Laércio Oliveira afirma que muitos agricultores familiares enfrentam dificuldades para comercializar sua produção. A relatora, Professora Dorinha, argumenta que o bônus poderá estimular as prefeituras a organizar as compras e cumprir a legislação, fortalecendo os produtores e os mercados locais.