O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que a PEC que inclui expressamente o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) na Constituição como o financiador das forças policiais e dos bombeiros do DF estará na pauta do Plenário na terça-feira (1º).

Os senadores aprovaram requerimento de calendário especial para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2025 , do senador Izalci Lucas (PL-DF), que busca dar mais autonomia para o governo distrital na organização e manutenção das polícias civil, penal, militar e corpo de bombeiros.

Segundo Izalci, a estrutura atual ainda reflete distorções históricas do modelo anterior à eleição direta para governador do DF. Ele argumenta que o modelo dificulta a autonomia administrativa e provoca atrasos em decisões essenciais, como a realização de concursos e a execução de despesas.

A PEC foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta semana, com Rogério Carvalho (PT-SE) na relatoria.

Estatais

Os senadores também aprovaram requerimento de urgência para votação do PL 2.896/2022 , que modifica a Lei de Responsabilidade das Estatais , reduzindo de três anos para um mês a quarentena para que dirigentes partidários assumam cargos de direção em empresas estatais.

O projeto também constará da pauta de votações do Plenário do Senado na terça-feira, avisou o presidente do Senado.

A proposta foi apresentada pela então deputada Celina Leão (PP), atual governadora do Distrito Federal. O requerimento entrou na pauta do Plenário como extrapauta, a pedido da senadora Daniella Ribeiro (PP-PI).