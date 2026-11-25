A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um protocolo de acolhimento de vítimas e de resposta a atos de racismo em escolas públicas e privadas. A matéria será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Carol Dartora (PT-PR), o Projeto de Lei 4887/23 foi aprovado com um substitutivo da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), segundo o qual um profissional designado pela direção da escola será responsável por aplicar o protocolo, que prevê ações tais como o recebimento ou constatação de denúncia, acolhimento da vítima, encaminhamento do caso e reeducação do autor de atos de racismo, discriminação racial, injúria racial ou outras condutas equiparadas.

O protocolo será acionado se essas condutas forem verificadas no estabelecimento de ensino de educação básica ou superior ou em atividade por ele promovida. A constatação direta do ocorrido deverá ser por profissional da educação ou demais integrantes do quadro funcional do estabelecimento.

Caberá o uso do protocolo também após o recebimento de relato ou denúncia apresentado por membro da comunidade escolar ou acadêmica ou quando o profissional da educação identificar indícios razoáveis da conduta mesmo sem relato ou denúncia.

Já as situações de ocorrência dessas condutas que podem ser abrangidas pelas regras do protocolo são aquelas praticadas entre os integrantes da escola (profissional da educação, demais funcionários e estudante) ou por membro da comunidade escolar ou acadêmica que não seja estudante nem integre o quadro funcional do estabelecimento contra estudante ou profissional da educação.

Quanto às condições para se acionar o protocolo, o texto diz que isso não dependerá de representação formal da vítima ou de seus representantes legais e de enquadramento prévio da conduta nas definições legais de injúria, discriminação ou racismo.

As novas regras serão aplicáveis ainda às condutas praticadas em ambiente virtual, quando relacionadas ao contexto escolar ou acadêmico ou praticadas entre membros da comunidade escolar ou acadêmica.

As condutas equiparadas são definidas pelo projeto como aquelas que, sem se enquadrarem nas definições de racismo, discriminação racial ou injúria racial, produzam efeito de humilhação, exclusão ou inferiorização, nos termos da Constituição Federal.

A injúria e a discriminação englobam as baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.

Garantias para a vítima

Desde o momento de ativação do protocolo, a vítima terá direito a atendimento psicológico gratuito pelo tempo que for necessário e a cargo de equipe multidisciplinar da rede de ensino ou da rede pública de saúde mental.

Deverá ainda ser protegida de qualquer forma de retaliação, intimidação ou exposição em razão da ocorrência ou de sua comunicação e continuar as atividades educacionais sem prejuízo de seu aproveitamento escolar.

Exceto nas comunicações às autoridades competentes, terá de ser guardado sigilo sobre sua identidade em todas as comunicações externas ao estabelecimento de ensino.

Caso seja verificado, junto à vítima e a seus responsáveis legais, a impossibilidade de permanência no estabelecimento onde ocorreu o fato em razão de danos psicológicos causados pela conduta, será assegurada a transferência imediata do estudante para outro estabelecimento de ensino próximo à sua residência.

Etapas

O protocolo define várias etapas para os procedimentos a serem adotados. Em 24 horas da ocorrência ou do conhecimento do fato, o profissional da educação ou funcionário que tomar conhecimento da situação deverá comunicar ao responsável pelo protocolo, que então deverá:

acolher imediatamente a vítima em espaço reservado e seguro, com escuta qualificada e sem expô-la a constrangimento adicional;

separar fisicamente a vítima e o autor da conduta se necessário à proteção da vítima, assegurado a ambos o direito à continuidade das atividades educacionais;

comunicar o fato ao diretor do estabelecimento de ensino e aos responsáveis legais da vítima e do autor, se ela for criança ou adolescente;

registrar a ocorrência em formulário padronizado da secretaria de educação;

acionar a autoridade policial para o registro de boletim de ocorrência quando a conduta configurar, em tese, crime de racismo, de injúria racial ou crime equiparado; e

comunicar o fato ao Conselho Tutelar quando a vítima ou o autor da conduta for criança ou adolescente

Já o diretor do estabelecimento terá cinco dias úteis para encaminhar relatório com o formulário de registro sobre a ocorrência ao Ministério Público, à Diretoria Regional de Ensino e ao órgão responsável pela educação no respectivo ente federado.

A escola ou faculdade terá de iniciar o atendimento psicológico à vítima e, quando o autor da conduta for servidor público, o diretor abrirá processo administrativo disciplinar ou acionará o órgão responsável por esse processo.

Na terceira etapa (30 dias do fato ou sua ciência), o estabelecimento deverá promover, com a turma ou o grupo envolvido, atividade educativa sobre o tema voltada à promoção da cultura de paz, sem identificar a vítima.

Quando o autor da conduta for criança ou adolescente, será incluído em programa de reeducação sobre história e cultura afro-brasileira e indígena, em articulação com o sistema de ensino e o Conselho Tutelar.

O texto de Benedita da Silva especifica que todos os profissionais são obrigados pelo protocolo nos limites de suas atribuições, desde o responsável pela sua aplicação e o diretor, incluindo professores e funcionários, até as secretarias de Educação e as diretorias regionais de ensino.

No âmbito externo, vinculam-se ao protocolo o Conselho Tutelar, a autoridade policial competente e o Ministério Público, conforme o caso.

Depositphotos Criança e adolescentes poderão ser incluídos em programa de reeducação sobre história e cultura afro-brasileira e indígena

Descumprimento

Em relação ao descumprimento das normas do protocolo, o projeto sujeita os responsáveis a medidas e sanções sem prejuízo daquelas de natureza civil, penal, administrativa e trabalhista cabíveis.

No caso dos agentes públicos, a apuração da responsabilidade caberá a processo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Se o autor for de instituição privada, estará sujeito a consequências previstas na legislação trabalhista e contratual aplicável, sem prejuízo da responsabilidade administrativa da instituição.

Advertências e multas

Para as instituições privadas, o substitutivo estabelece sanções de advertência e multa a serem aplicadas pela autoridade de supervisão, conforme a organização dos respectivos sistemas de ensino.

Esses estabelecimentos de ensino poderão ser punidos com essas sanções se:

deixarem de adotar, injustificadamente, as medidas de acolhimento e proteção da vítima;

deixarem de realizar as comunicações obrigatórias às autoridades competentes nos prazos previstos;

deixarem de registrar as ocorrências ou de encaminhar as informações obrigatórias aos órgãos competentes;

praticarem ou tolerarem, por ação ou omissão, atos de retaliação, intimidação ou exposição indevida da vítima em decorrência da ocorrência ou de sua comunicação; ou

descumprirem determinação da autoridade educacional competente para corrigir irregularidade relacionada às novas normas.

A advertência será aplicada às infrações de menor gravidade, quando suficiente para prevenir a repetição da conduta.

Já a multa será aplicada quando a gravidade da infração ou as circunstâncias do caso concreto tornarem insuficiente a advertência e dependerá de decisão fundamentada.

A multa será de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo.

Para a aplicação das sanções, o órgão fiscalizador levará em conta vários aspectos, como a natureza e a gravidade da infração; os danos causados à vítima; agravantes e atenuantes, especialmente a reincidência; e a capacidade econômica do estabelecimento de ensino.

O conceito de reincidência utilizado é o cometimento de nova infração depois de cinco anos de decisão administrativa definitiva que tenha imposto sanção por infração anterior.

Em relação ao processo administrativo sancionador deverá ser assegurado ao interessado a ciência dos fatos julgados e de seu enquadramento jurídico, com oportunidade de apresentação de defesa e produção de provas.

Ao final do processo, a decisão deverá ser motivada e com indicação dos fundamentos de fato e de direito e dos critérios utilizados na dosimetria da sanção. A escola poderá apresentar recurso administrativo na forma da legislação aplicável.

Em todo caso, a aplicação dessas sanções não impede a adoção de outras medidas regulatórias previstas na legislação educacional específica, contanto que não seja importa mais de uma sanção de mesma natureza pelo mesmo fato e fundamento.

Medidas corretivas

Adicionalmente às sanções, a autoridade educacional competente poderá determinar ao estabelecimento de ensino a adoção de medidas corretivas necessárias ao cumprimento do protocolo.

Entre as medidas destacam-se a capacitação dos profissionais responsáveis pela aplicação do protocolo, a adoção ou o aperfeiçoamento de procedimentos de acolhimento e proteção às vítimas e a regularização dos mecanismos de registro e comunicação das ocorrências.

A supervisão da aplicação do protocolo será exercida em conjunto pelo Conselho Escolar, por meio de discussão semestral do tema em suas reuniões; pelas secretarias de Educação, diretorias regionais de ensino, com visitas técnicas periódicas; e pelo Ministério da Educação, pelo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), no âmbito federal.

Medidas de longo prazo

Outra atribuição criada para as secretarias estaduais e municipais de Educação é a formatação de um programa de formação continuada obrigatória para todos os profissionais da educação sobre o tema.

Essa formação terá de incluir assuntos como letramento racial e identificação de condutas, história e cultura afro-brasileira e indígena e como aplicar o protocolo.

O profissional de educação deverá participar desses cursos de formação em horário de trabalho, sem ônus adicional, e eles serão computados como atividade de formação continuada para fins de progressão na carreira.

A periodicidade mínima será bienal, com atualização sempre que houver alteração legislativa ou normativa relevante.

Prevenção

Dos estabelecimentos de ensino, o projeto exige a adoção de medidas permanentes de prevenção, como:

criação de programas e atividades socioculturais com foco na conscientização e disseminação da pluralidade cultural do país;

inclusão, no momento da matrícula, do critério de cor/raça para autodeclaração de estudantes, nos termos da legislação do IBGE;

realização de cadastro por autodeclaração de cor/raça dos profissionais da educação; e

elaboração e atualização de material informativo sobre o protocolo, com divulgação nos canais institucionais de comunicação digital e acesso fácil para a comunidade escolar no estabelecimento de ensino

Thiago Cristino / Câmara dos Deputados Deputada Carol Dartora, autora do projeto de lei

Debates

A relatora, deputada Benedita da Silva, afirmou que o texto consolida os principais elementos dos quatro projetos originais, como a ativação de protocolo de acolhimento independente de representação formal da vítima e a figura do responsável pelo documento. "São asseguradas à vítima atendimento psicológico gratuito, proteção contra retaliação, continuidade das atividades educacionais, sigilo de identidade e, quando necessário, transferência para outro estabelecimento próximo à sua residência", disse.

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que o projeto reconhece a escola como espaço de formação integral. "Nessa formação integral não cabe ocultar problemas, esquecer discriminações e não enfrentar de frente o racismo estrutural que existe neste país." Segundo ele, qualquer atitude que a escola toma além dos seus muros com um caso que vem de fora tem um efeito pedagógico na sociedade.

Thiago Cristino / Câmara dos Deputados Alberto Fraga: projeto é um exagero

Exagero

Segundo o deputado Alberto Fraga (PL-DF), vice-líder do PL, o projeto é um exagero. "Diante de um caso simples, de bullying, vai envolver a polícia e o Ministério Público, como se estivesse chovendo policiais na rua", criticou. Para ele, a proposta é boa para país de primeiro mundo, mas distante da realidade brasileira.

O deputado Sargento Gonçalves (PL-RN), vice-líder da oposição, criticou uma possível incoerência entre a defesa da proposta e a atitude contrária à presença escolar no ambiente escolar. "Nesse momento querem chamar polícia para briga de menino. Essa criança praticou crime? A esquerda diz que não", afirmou, ao classificar também o projeto como "exagero".

A relatora disse que há uma deturpação da intenção da proposta. "Vamos dar proteção aos estudantes. Muitas coisas estão acontecendo em relação à segurança das crianças nas escolas e ninguém pode negar que neste país tenha racismo", disse Benedita da Silva.

O combate ao racismo estrutural nas escolas só acontecerá com protocolos que identifiquem o racismo como crime, segundo a coordenadora da bancada feminina, deputada Jack Rocha (PT-ES).