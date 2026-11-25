A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) aprovou nesta quarta-feira (25) projeto de lei que diferencia a aquicultura da pesca extrativa e estabelece regras próprias para atividade aquícola, que é a criação controlada de organismos aquáticos, como peixes e crustáceos.

O relatório do senador Jorge Seif (PL-SC), apresentado na reunião pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), foi aprovado com duas emendas de redação. A proposta ( PL 4.162/2024 ) segue para análise do Plenário.

Oriundo da Câmara dos Deputados, o projeto altera a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca ( Lei 11.959, de 2009 ), para reconhecer a aquicultura como atividade econômica independente da pesca de captura.

Uma das principais mudanças estabelece que os organismos mantidos em cultivo são propriedade do aquicultor, e não recursos naturais. O texto também prevê regras específicas para pesquisa, fiscalização, capacitação profissional, crédito e desenvolvimento do setor.

A proposta equipara os aquicultores aos produtores rurais para fins de política agrícola, facilitando o acesso a instrumentos como crédito rural e seguro. Também inclui a aquicultura familiar e a criação de organismos para recomposição ambiental entre as modalidades da atividade.

Seif defendeu a aprovação do projeto. No relatório, ele argumenta que, apesar do grande potencial do Brasil para a aquicultura, o setor convive com um arcabouço normativo concebido majoritariamente para a pesca extrativa, que não reflete a natureza própria do cultivo de organismos aquáticos.

Licenciamento ambiental

O projeto permite que empreendimentos aquícolas de baixo impacto ou de pequeno e médio porte sejam dispensados de licenciamento ambiental ou adotem procedimentos simplificados e autodeclaratórios. Os responsáveis, porém, continuam sujeitos à fiscalização e ao monitoramento ambiental. A implantação também deverá respeitar as regras de proteção de áreas de preservação permanente.

O texto autoriza ainda o cultivo comercial de organismos aquáticos ornamentais ameaçados ou protegidos, desde que atendidas as condições legais. Também permite a coleta e o transporte de espécies silvestres mediante autorização do órgão competente, inclusive para pesquisa e programas de conservação.

Emendas e tramitação

As duas emendas apresentadas por Seif são de redação. A primeira ajusta a ementa e o objetivo da proposta para deixar claro que ela diferencia a aquicultura da atividade pesqueira, e não a criação em propriedades públicas e privadas. A segunda simplifica a redação do dispositivo que trata da proteção das áreas de preservação permanente, sem alterar seu conteúdo.

De autoria do deputado Sergio Souza (MDB-PR), o projeto foi aprovado pela Câmara e enviado ao Senado em maio de 2026. Encaminhado à CRA em junho, recebeu inicialmente parecer favorável do senador Hermes Klann (PL-SC), em julho, mas não foi votado em setembro, quando uma reunião da comissão foi cancelada. Após redistribuição, Jorge Seif apresentou novo relatório em 17 de novembro.