A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA) aprovou nesta quarta-feira (25) o PL 2.143/2025 , que, entre outras medidas, amplia de 18 para 25 anos o prazo de proteção de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores e plantas ornamentais. A matéria segue para votação no Plenário do Senado.

A proposta teve origem em um projeto apresentado no Senado em 2018, que foi posteriormente alterado na Câmara dos Deputados. Foi esse texto alterado (um substitutivo) que a CRA aprovou nesta quarta-feira, conforme recomendado pelo parecer do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) .

Heinze acolheu parte das modificações feitas na Câmara, mas não todas. O texto altera a Lei de Proteção de Cultivares .

O parecer do senador mantém a decisão de ampliar de 18 para 25 anos o prazo de proteção de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais e árvores e plantas ornamentais. Já o prazo de proteção da cana-de-açúcar seria aumentado de 15 para 25 anos.

Para as demais culturas — como soja, milho, arroz, feijão e algodão — permanece o prazo de 15 anos.

Os parlamentares que apoiam a iniciativa ressaltam que o objetivo é estimular investimentos em pesquisa e melhoramento genético, especialmente em espécies que exigem mais tempo para o desenvolvimento de novas variedades e a sua exploração comercial.

Heinze reintroduziu no texto um dispositivo que restringe as situações em que produtores de flores e plantas ornamentais podem reproduzir sementes e mudas protegidas sem autorização. Esse dispositivo havia sido retirado na Câmara.