A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que incorpora ao Código de Processo Penal (CPP) o entendimento de tribunais superiores de que não cabem acordos de não persecução penal em crimes de racismo. A matéria será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), o Projeto de Lei 2559/22 foi aprovado na forma de substitutivo da deputada Dandara (PT-MG). Segundo o substitutivo, o crime de racismo, tipificado na Lei 7.716/89, consiste em injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa.

O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no CPP é firmado entre o Ministério Público e o investigado e homologado pelo juiz. Para evitar a abertura de um processo criminal, o investigado deve cumprir condições como a reparação do dano à vítima, a renúncia a bens ou direitos, a prestação de serviço à comunidade e a prestação pecuniária.

Se o investigado cumprir as condições, extingue-se a punibilidade. O caso se encerra sem processo criminal, sem condenação e sem os antecedentes criminais que dela decorreriam.

O CPP já prevê situações em que o acordo não cabe, como nos crimes de menor potencial ofensivo (juizados especiais criminais), nos casos de reincidência ou de concessão do acordo ao investigado nos últimos cinco anos e nos crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Jurisprudência

Desde 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que não cabe esse tipo de acordo em crimes de racismo, injúria racial e condutas equiparadas. A mesma vedação deve ser aplicada aos crimes de discriminação religiosa enquadrados na Lei 7.716/89.

Já o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou condutas homofóbicas e transfóbicas ao racismo, o que também impede a celebração do acordo nesses casos.

As decisões dos tribunais superiores se baseiam na proteção à dignidade da pessoa humana, no direito fundamental à não discriminação e na promoção da igualdade racial, assim como em tratados internacionais e no entendimento do Supremo de que esses crimes são imprescritíveis (o decurso do tempo não impede a persecução penal).

Subalternização histórica

A deputada Dandara afirmou que os crimes raciais reproduzem a subalternização histórica da população negra e de outros grupos discriminados, atingem a dignidade das vítimas e corroem o pacto democrático.

"A proposta não cria tipo penal novo nem aumenta pena. Ela apenas afasta, para os crimes raciais, um mecanismo consensual que o legislador considerou incompatível com a gravidade dessas condutas", argumentou Dandara, que disse estar feliz por relatar um projeto "da maior deputada negra" do país, em referência a Benedita da Silva.

Dandara citou decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que afastam a possibilidade de acordo de não persecução penal em crimes raciais. Esse tipo de acordo permite encerrar o caso sem iniciar uma ação penal, se o investigado cumprir as condições estabelecidas.

Segundo a deputada Carol Dartora, o racismo é uma das maiores causas de evasão escolar no Brasil. "Falo como uma pessoa que, na creche, foi jogada no lixo por professores e, durante o ensino fundamental, tinha de fugir para chegar em casa para não apanhar de colegas por causa da cor da minha pele e da textura do meu cabelo", disse.

A deputada Erika Kokay afirmou que os crimes de injúria e racismo não são menores e não podem ser objeto de acordo de não persecução penal. "Precisamos enfrentar a impunidade que vai retroalimentar a lógica racista que permeia este país", declarou a parlamentar.

A coordenadora da bancada negra, deputada Benedita da Silva, agradeceu a aprovação de sua proposta e agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, por ter incluído na pauta todos os projetos solicitados pela bancada. "Vamos prestar mais atenção nos projetos da população negra. É a maior população do país", disse Benedita da Silva.

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