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Nesta quarta-feira (25), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 projetos de decreto legislativo (PDLs) que tratam da concessão e da renovação de outorgas para emissoras de rádio em 13 estados. As matérias seguem para promulgação pela Presidência do Senado.
A maioria dos projetos trata de rádios comunitárias, emissoras sem fins lucrativos voltadas à informação, à cultura e à integração social de determinada comunidade. As outras propostas abrangem outorgas ou renovações de rádios FM e serviços de rádio AM adaptados para a faixa FM.
As outorgas são concedidas por permissão ou concessão, modalidades que exigem licitação e têm prazo determinado. A concessão, diferentemente da permissão, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.
Veja abaixo a lista dos projetos de decreto legislativo aprovados:
Solicitante
Local
Relator
Modalidade
Tipo
|Associação Beneficente de Altaneira ( PDL 360/2021 )
|Altaneira (CE)
|Daniella Ribeiro (PP-PB)
|Renovação
|Autorização
|Associação de Rádio Comunitária e Cultural de Campo Grande (Tropical FM) ( PDL 394/2021 )
|Recife (PE)
|Teresa Leitão (PT-PE)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Central de Cajati ( PDL 150/2022 )
|Cajati (SP)
|Chico Rodrigues (PSB-RR)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária e Cultural de Guaraciama ( PDL 392/2022)
|Guaraciama (MG)
|Chico Rodrigues
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária para o Desenvolvimento Artístico e Cultural de Monte Verde ( PDL 129/2024)
|Camanducaia (MG)
|Damares Alves (Republicanos-DF)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária Cultural e Educacional de Ubá ( PDL 254/2025)
|Ubá (MG)
|Damares Alves
|Outorga
|Autorização
|Associação Educativa de Radiodifusão de São Thomé das Letras (ASTHOM) ( PDL 259/2025)
|São Thomé das Letras (MG)
|Damares Alves
|Outorga
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação de Barro Duro ( PDL 1087/2021)
|Barro Duro (PI)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária, Cultural e Comunicação Social de Luis Correia ( PDL 1136/2021)
|Luis Correia (PI)
|Daniella Ribeiro
|Outorga
|Autorização
|Associação do Bairro Santo Antônio ( PDL 1145/2021)
|Santa Cruz da Vitória (BA)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação de Radiodifusão Comunitária do Parque Piauí ( PDL 219/2022)
|Teresina (PI)
|Daniella Ribeiro
|Outorga
|Autorização
|Associação Beneficente e Cultural Comunitária Nossa Gente ( PDL 424/2022)
|Maracás (BA)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Santo Amaro ( PDL 438/2022)
|Santo Amaro do Maranhão (MA)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Nossa Senhora da Conceição de Euclides da Cunha ( PDL 217/2023)
|Euclides da Cunha (BA)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária da Rádio Alternativa FM ( PDL 231/2023 )
|Barra do Corda (MA)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação de Moradores e Amigos do Jardim Pedro Ometto ( PDL 71/2024 )
|Jaú (SP)
|Daniella Ribeiro
|Outorga
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Baía Formosa ( PDL 126/2024 )
|Baía Formosa (RN)
|Daniella Ribeiro
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Rádio e Difusão de Grajaú ( PDL 390/2022 )
|Grajaú (MA)
|Dra. Eudócia (PSDB-AL)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Jamacaru (ACJ) ( PDL 457/2022 )
|Missão Velha (CE)
|Dra. Eudócia
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária dos Comunicadores do Distrito Stela Dubois ( PDL 1148/2021 )
|Jaguaquara (BA)
|Efraim Filho (PL-PB)
|Outorga
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação de Frutal ( PDL 149/2022 )
|Frutal (MG)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens Arara ( PDL 230/2022 )
|Arara (PB)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Amigos do Portal do Alvorada ( PDL 232/2022 )
|Salgado de São Félix (PB)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária São José ( PDL 242/2022 )
|Juazeirinho (PB)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Movimento Comunitário com Rádio Local Prata FM ( PDL 246/2022 )
|Prata (PB)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Social de Livramento ( PDL 240/2023 )
|Livramento (PB)
|Efraim Filho
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Difusão Cultural de Indaial ( PDL 876/2025 )
|Indaial (SC)
|Esperidião Amin (PP-SC)
|Renovação
|Autorização
|Associação de Radiodifusão Comunitária, Artística e Cultural de Realeza ( PDL 416/2025 )
|Realeza (PR)
|Flávio Arns (PSB-PR)
|Renovação
|Autorização
|Associação Cultural de Santa Mariana ( PDL 599/2025 )
|Santa Mariana (PR)
|Flávio Arns
|Renovação
|Autorização
|Rádio Cidade de Itaiópolis Ltda. ( PDL 579/2025 )
|Itaiópolis (SC)
|Ivete da Silveira (MDB-SC)
|Renovação
|Concessão
|Sistema Vanguarda de Comunicação Ltda. ( PDL 132/2026 )
|Varginha (MG)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Permissão
|Associação Cultural Comunitária Esperança de Hortolândia ( PDL 66/2024 )
|Hortolândia (SP)
|Nelsinho Trad (PSD-MS)
|Outorga
|Autorização
|Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vida Nova ( PDL 121/2024 )
|Franca (SP)
|Nelsinho Trad
|Renovação
|Autorização
|Associação de Comunicação Comunitária Liberdade de Três Palmeiras ( PDL 390/2025 )
|Três Palmeiras (RS)
|Paulo Paim (PT-RS)
|Renovação
|Autorização
|Rádio Voz de Itabaiana Ltda. ( PDL 587/2025 )
|Itabaiana (SE)
|Rogério Carvalho (PT-SE)
|Renovação
|Concessão
|Rádio e Televisão Aracaju Ltda. /Fundação João Paulo II ( PDL 978/2025 )
|Aracaju (SE)
|Rogério Carvalho
|Renovação
|Concessão
|Metropolitana FM Ltda. ( PDL 189/2025 )
|Cabo de Santo Agostinho (PE)
|Teresa Leitão
|Renovação
|Permissão
|Associação Comunitária Evangelista Manoel Reinaldo de Amarante ( PDL 592/2025 )
|Vertentes (PE)
|Teresa Leitão
|Outorga
|Autorização
|Associação Rádio Comunitária Terra Santa FM ( PDL 673/2025 )
|Santa Terezinha (PE)
|Teresa Leitão
|Outorga
|Autorização
A CCT aprovou também requerimentos de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações, sobre os seguintes pedidos de concessão ou renovação:
Solicitante
Cidade
Relator(a)
|Associação de Promoção Cultural, Educacional e Comunicação Social de Água Boa ( PDL 245/2024 )
|Água Boa (MG)
|Beto Faro (PT-PA)
|Associação Cultural e Artística Joaquim Pereira Cruz ( PDL 994/2021 )
|Conquista (MG)
|Damares Alves
|Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel ( PDL 90/2019 )
|Tavares (PB)
|Efraim Filho
|Rádio Comunitária Cruz das Armas FM ( PDL 225/2022 )
|João Pessoa (PB)
|Efraim Filho
|Fundação Técnico Científico para o Desenvolvimento Comunitário de Alhandra ( PDL 227/2022 )
|Alhandra (PB)
|Efraim Filho
|Fundação Santa Rita de Cássia dos Impossíveis ( PDL 233/2022 )
|Teixeira (PB)
|Efraim Filho
|Associação de Rádio Comunitária de Juripiranga ( PDL 250/2022 )
|Juripiranga (PB)
|Efraim Filho
|Fundação João Kennedy Gomes Batista ( PDL 1.084/2021 )
|Emas (PB)
|Efraim Filho
|Leste Sul Telecomunicações Ltda. ( PDL 580/2025 )
|Indaial (SC)
|Ivete da Silveira
|Fundação Educativa e Cultural de Virginópolis ( PDL 777/2025 )
|Virginópolis (MG)
|Izalci Lucas
Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly
Sensação
Vento
Umidade