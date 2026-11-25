Nesta quarta-feira (25), a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou 39 projetos de decreto legislativo (PDLs) que tratam da concessão e da renovação de outorgas para emissoras de rádio em 13 estados. As matérias seguem para promulgação pela Presidência do Senado.

A maioria dos projetos trata de rádios comunitárias, emissoras sem fins lucrativos voltadas à informação, à cultura e à integração social de determinada comunidade. As outras propostas abrangem outorgas ou renovações de rádios FM e serviços de rádio AM adaptados para a faixa FM.

As outorgas são concedidas por permissão ou concessão, modalidades que exigem licitação e têm prazo determinado. A concessão, diferentemente da permissão, só pode ser extinta nas hipóteses previstas em lei.

Veja abaixo a lista dos projetos de decreto legislativo aprovados: