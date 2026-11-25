O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), fez um balanço de sua gestão à frente do Conselho Editorial do Senado. O parlamentar informou que foram publicadas mais de 150 obras e que a instituição participou de mais de 30 feiras e bienais literárias em todas as regiões do país.

Segundo Randolfe, o período registrou o maior número de publicações desde a criação do conselho. Entre as publicações, citou o livro Vozes do Brasil: a linguagem política na Independência , que reúne panfletos históricos da Independência recuperados por meio de uma parceria com a Universidade Católica de Washington.

— Esses panfletos estão microfilmados, e essa certidão de nascimento de nosso país se encontra nos arquivos do Senado. A Casa tem hoje, na sua editora, no Conselho Editorial, uma das instituições mais respeitadas do Brasil pela qualidade de suas publicações, pelos prêmios angariados e pela quantidade de obras que nós aqui fizemos — afirmou.

O parlamentar também mencionou obras sobre democracia, povos indígenas e história nacional. Ele informou que outras 40 publicações estão previstas e ressaltou o reconhecimento de títulos do Conselho Editorial em premiações nacionais.

Randolfe citou ainda a publicação de cinco volumes com pronunciamentos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, uma edição especial daTurma da Mônicapelos 200 anos do Senado e obras sobre a construção da democracia brasileira.

— Livros não abrem somente mentes, eles abrem almas e corações. Por isso, sempre que se proclama os livros, se proclama a civilização, e é por isso que os inimigos da civilização sempre se contrapõem aos livros — afirmou.

As publicações estão disponíveis para compra oudownloadgratuito na Livraria do Senado .