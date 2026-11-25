A Comissão de Educação e Cultura do Senado (CE) promoveu nesta quarta-feira (25) uma audiência pública na qual se destacou a importância das instituições de educação superior católicas para a Amazônia Legal. Também foi apresentado um relatório sobre a atuação dessas entidades na região .

O debate aconteceu a pedido da senadora Teresa Leitão (PT-PE), que presidiu a reunião.

— O trabalho [o relatório] merece reconhecimento por dar visibilidade à contribuição dessas instituições e fortalecer a articulação entre elas, valorizando seu papel na construção de uma Amazônia sustentável, na proteção dos povos e territórios, no enfrentamento da crise climática e na defesa da nossa casa comum— declarou Teresa.

O deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE), coordenador da Frente Parlamentar Católica, afirmou que o Brasil tem uma responsabilidade com a Amazônia que não se esgota na preservação das riquezas naturais, e que é preciso cuidar, sobretudo, das pessoas vivem e trabalham na região.

— Precisamos avançar na construção de políticas públicas que contemplem bolsas de estudo e permanência, formação de professores, investimentos em infraestrutura, pesquisa científica e inovação, fortalecendo a cooperação entre os estados e as instituições comunitárias de ensino — acrescentou ele.

Relatório

O relatório apresentado na CE foi elaborado de forma conjunta pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec), pela Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), pela Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e por diversas instituições de ensino superior.

O documento contempla 14 instituições católicas de educação superior, distribuídas em oito estados da Amazônia Legal, que registravam em 2024 cerca de 9 mil matrículas na graduação, 630 docentes e 400 técnicos administrativos.

Segundo Roberta Guedes, da União Brasileira de Educação Católica, esse levantamento mostrou uma significativa desigualdade educacional: enquanto a taxa bruta de escolarização no ensino superior nas demais regiões brasileiras alcança 40,3%, na Amazônia Legal esse índice é de apenas 31,7%.

— As instituições não têm uma atuação homogênea porque enfrentam uma série de desafios: a questão da sustentabilidade econômico-financeira para a manutenção e a ampliação das bolsas; as questões relacionadas ao acesso e à permanência, especialmente o transporte (nós temos muitos estudantes que não residem no mesmo local onde o campus está localizado); os custos territoriais e de interiorização; a conectividade (levar tecnologia para esses estudantes); as dificuldades de atração de pessoal qualificado, corpo docente, pesquisadores para a região; infraestrutura; fomento. Então o relatório identifica que a rede tem uma capacidade acadêmica instalada, mas que ela precisa de apoio para ter condições de se manter e se ampliar — disse ela.

Desafios

Maria Irene Lopes dos Santos, secretária-executiva da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), salientou que o relatório evidencia obstáculos relacionados à sustentabilidade institucional, ao financiamento da pesquisa, à infraestrutura e à permanência estudantil das instituições.

— O enfrentamento desses desafios exige que o Estado assuma suas responsabilidades e estabeleça mecanismos permanentes de cooperação com as instituições acadêmicas e as organizações da sociedade civil. Nesse sentido, defendemos a ampliação da oferta de bolsas de estudo e a consolidação das políticas de permanência estudantil, o fortalecimento da pesquisa, da extensão universitária e da inovação social, da formação e da permanência de profissionais qualificados na região, a criação de mecanismos de apoio às instituições comunitárias de educação superior e a destinação de recursos que contemplem as especificidades amazônicas, especialmente necessidades de transporte da coletividade e do trabalho de campo.

Diálogo com o governo

Iraní Rupolo, diretora-presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec), ressaltou a importância do diálogo com o Ministério da Educação para o enfrentamento dos desafios da educação na Amazônia.

— Por isso também a nossa conexão com o Ministério da Educação, onde vamos pedir uma atenção diferenciada nos indicadores de avaliação, na formação de professores. E temos uma pauta ali também com a Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] para a formação, o CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico], o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que todos esses órgãos possam perceber de modo específico, diferenciado, esse trabalho em favor do desenvolvimento regional.

Assimetrias

O padre Edson Sestari, diretor-geral da Faculdade Católica de Mato Grosso, lembrou que continuam até hoje as assimetrias históricas da Amazônia Legal no que diz respeito ao acesso à educação superior.

— É um território que cobre 58,9% do país, abriga mais da metade da população indígena e um terço dos quilombolas do Brasil, mas cuja taxa bruta de acesso ao ensino superior estagna em 31,7%, muito aquém dos 40,3% das demais regiões — lembrou.

Missão de educar

Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, iniciou seu depoimento descrevendo a imagem de um jovem indígena ingressando na universidade. Ele enfatizou que, quando isso acontece, uma porta se abre para essa pessoa, mas ao mesmo tempo uma porta se abre para a universidade.

— O jovem chega com perguntas, com a memória de seu povo e, muitas vezes, com a experiência de quem aprendeu a ler um rio muito antes de ler, talvez, um artigo científico. Se a instituição souber acolhê-lo e ouvi-lo, também ela, a universidade, sairá transformada certamente desse encontro.

Ele frisou que, quando o diálogo entre os indivíduos e as instituições ocorre em condições de respeito, ganham a ciência, a comunidade e as instituições encarregadas de tomar decisões públicas.

— Sua missão [a da instituição de ensino] tem a ver com a possibilidade de um jovem estudar sem precisar romper os vínculos com sua comunidade. Tem a ver com a formação de professores, profissionais de saúde e pesquisadores que possam trabalhar na região. E tem a ver com uma pergunta que interessa ao Brasil e ao mundo inteiro: que conhecimentos precisamos cultivar para cuidar da Amazônia e, com ela, da nossa casa comum.