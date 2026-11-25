Em audiência pública nesta quarta-feira (25), o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) informou à Comissão de Saúde da Câmara que faltam no Brasil 110 mil cisternas e mais de 1,3 milhão de banheiros residenciais.

Para reduzir o déficit, o presidente da fundação, Lenildo Dias de Morais, aposta em tecnologias desenvolvidas pela Funasa, por empresas e por organizações da sociedade civil. Uma delas é o sistema Salta Z, criado pela fundação, que pode abastecer comunidades de até 200 famílias ao custo de R$ 100 mil a R$ 150 mil.

Ele afirmou que o objetivo do órgão é promover a inclusão social por meio da universalização do saneamento.

“Nós iremos fazer no próximo ano um seminário nacional para trazer para dentro da Funasa todas as tecnologias desenvolvidas pela Academia, pelos movimentos sociais, pelas empresas e pelo segmento industrial na área de saneamento, para poder oferecer, pela Funasa, essas tecnologias para a população. Nós precisamos fazer um esforço para levar água para todas as casas do povo brasileiro.”

Lenildo de Morais reconheceu as críticas feitas à Funasa nos últimos anos pela demora no atendimento e pelo orçamento limitado. Segundo ele, a fundação passou por extinção e recriação e começou a ser reorganizada em 2023. A prioridade da reorganização é agilizar o atendimento. Para isso, a Funasa pretende realizar licitações e usar o registro de preços.

A fundação

A Funasa apoia ações de saneamento para prevenir e controlar doenças e está vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Fundada há 35 anos, assumiu as funções da extinta Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam). A fundação atua em municípios de pequeno porte, com 50 mil habitantes, e em zonas rurais de todo o país.

“Nós trabalhamos com abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, drenagem em águas pluviais, melhorias sanitárias domiciliares, melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas. Na área da saúde ambiental, trabalhamos controle da qualidade da água, educação em saúde ambiental, preparação e resposta às emergências climáticas, pesquisa e desenvolvimento tecnológico”, explicou Morais.

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Giovani Cherini (PL-RS), afirmou que espera que a Funasa melhore sua estrutura para atender às demandas do país. Segundo o parlamentar, a qualidade da água é fundamental para a saúde da população.