O futuroConselho de Gestão Fiscal, responsável por harmonizar as regras fiscais, terá o desafio de conduzir os gastos públicos a melhores resultados para a população em um país desigual, com diferentes capacidades de governo, avaliaram os especialistas ouvidos pela Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) em audiência pública nesta quinta-feira (26).

Há 26 anos o país espera a criação do conselho, cuja proposta ( PL 3.520/2019 ) está na CTFC sob relatoria do senador Izalci Lucas (PL-DF). O conselho está previsto desde 2000 pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e teve sua ausência suprida pela Secretaria do Tesouro Nacional. O órgão tem elaborado regras uniformes para União, estados e municípios, além de divulgar dados sobre as contas públicas.

Izalci apontou que a nova estrutura corre o risco de ser ineficiente, caso suas atribuições sejam questionadas na Justiça, ante a autonomia dos estados e municípios. Por outro lado, se bem sucedido, o conselho poderá “mudar a lógica de uma administração pública” para que o gasto público tenha ênfase em resultados, com menos burocracia, disse o senador.

— Quando assumi a Secretária de Ciência e Tecnologia em 2004 [no Distrito Federal], se um pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa, o alterasse e tivesse um resultado maravilhoso, ele seria punido porque mudou. Agora, se você fizesse tudo certinho e tivesse resultado nenhum, parabéns para ele, estaria tudo certo. [É preciso] permitir que os gestores decidam e inovem dentro das suas competências legais.

Tesouro Nacional

O Executivo não apoiará o projeto como está, proposto inicialmente pelo governo Bolsonaro, disse o representante Secretaria do Tesouro Nacional,AlexFabiane Teixeira. Ele afirmou que o Tesouro Nacional deve presidir, pautar as discussões e operacionalizar o Conselho, para manter a estrutura que funciona há 26 anos. Representantes dos estados, municípios e dos três Poderes votariam as propostas do Tesouro. Já o PL 3.520/2019 prevê participação conjunta em todo o Conselho.

— [O projeto] deve representar um avanço institucional, e não uma ruptura com o que o Estado construiu nos últimos 26 anos. Não estamos diante de um vazio institucional — argumentou.

Teixeira mencionou as seguintes ações do Tesouro Nacional nos últimos anos:

o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que estabelece como os governos devem registrar suas contas;

o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), que harmoniza como os governos devem divulgar informações fiscais;

e o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, que permite comparar as contas de estados, municípios e da União.

Mais participação

Professora da Universidade de Brasília (UnB), Diana Vaz de Lima disse que estados, municípios e representantes dos três Poderes devem ter poderes semelhantes no Conselho de Gestão Fiscal. Para ela, a estrutura dará mais legitimidade e controle social, que é a razão de ser de um conselho.

— Em 2018, [havia] 29 conselhos de gestão fiscal no mundo. Hoje, são 54. Por que os países do mundo criaram esses conselhos? Porque as regras fiscais numéricas sozinhas não bastam. O colegiado técnico independente fortalece a credibilidade dos números, previne distorções metodológicas e aumenta a confiança da sociedade.

Segundo ela, atualmente os entes federativos são apenas consultados na Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação, que supre parcialmente a existência do Conselho de Gestão Fiscal.

Cidades pequenas

O representante da Confederação Nacional de Municípios (CNM) Marcus Vinicius Cunha dos Santos sugeriu competências melhor definidas e maior representação dos municípios. O PL 3.520/2019 estabelece que dois dos 14 membros do conselho serão indicados pelos municípios. Para ele, é preciso respeitar as limitações de municípios pequenos — o projeto prevê regras fiscais mais simples para os municípios com menos de 50 mil habitantes.

— O Conselho pode ajudar a construir essa agenda nacional, aproximando a contabilidade da gestão. Que a norma sirva o gestor para tomar a decisão, e que assim possamos fazer políticas públicas mais eficazes em nosso país.

Já o membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Jose Luiz Marques Barreto apontou a necessidade de o novo conselho fiscal deixar mais claro para a população quais as ações efetivas dos governos. Pelo projeto, o CFC também terá uma cadeira no Conselho de Gestão Fiscal.