O Projeto de Lei 3888/24 prevê gratuidade no transporte público por ônibus para um responsável por criança matriculada na educação infantil ou no ensino fundamental da rede pública. O benefício vale para levar a criança à escola e buscá-la.

A proposta abrange instituições municipais, estaduais e federais. A gratuidade vale para o deslocamento entre a residência e a escola, nos horários das aulas. Para ter direito ao benefício, o responsável deverá apresentar uma declaração da instituição de ensino.

Pelo texto, a gratuidade deverá ser concedida em até 60 dias após a apresentação da declaração escolar.

A medida também se aplica ao transporte coletivo terrestre sob administração estadual, inclusive às linhas intermunicipais. A regra não se aplica se a concessionária estiver sujeita a regime legal ou contratual que preveja outra forma de custeio ou compensação.

Custeio

O projeto prevê que as gratuidades sejam custeadas prioritariamente pelo Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Também determina que o Poder Executivo indique os órgãos responsáveis pelo controle, pela avaliação e pela contabilização dos benefícios.

A proposta estabelece multa equivalente a um salário mínimo para as concessionárias ou permissionárias que negarem a gratuidade a responsáveis que atendam aos critérios previstos no texto. O poder público deverá incluir cláusula específica para assegurar o benefício nos futuros contratos de concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo.

Acesso à educação

O autor do projeto, deputado Reimont (PT-RJ), afirma que a gratuidade para os responsáveis é necessária para garantir o acesso das crianças à educação pública, especialmente das que vivem em regiões periféricas e pertencem a famílias de baixa renda.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Educação; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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