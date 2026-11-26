A Instituição Fiscal Independente (IFI) entregou nesta quinta-feira (26) à assessoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) uma Nota Técnica sobre a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) ,instituída pela Reforma Tributária. O texto tem o objetivo de aumentar a compreensão sobre o número calculado e oferecer insumos aos senadores,que têm até o dia 15 de dezembro como prazo para definir o valor da alíquota da CBS para 2027.

A Nota da IFI lembra que oTribunal de Contas da União (TCU) calculou a alíquota em 11,35%, arredondada para 11,3%. Segundo o texto, o cálculo seguiu os parâmetros da Constituição e da Lei Complementar 214, de 2025, “considerando o princípio da neutralidade arrecadatória”, pelo qual o nível geral de arrecadação em relação ao PIB deve ser mantido.

Nos cenários de efeito pleno da reforma tributária estimados pela Receita Federal, de 27,2% a 38,1% de arrecadação, a alíquota do CBS variaria entre 11,42% e 11,03%. Quanto menor o hiato de conformidade,que mede a perda da arrecadação em sonegação e inadimplência, menor pode ser a alíquota da CBS, a fim de manter o nível de arrecadação do IPI, PIS/Pasep e Cofins, que serão substituídos pelo novo tributo.

A reforma tributária prevê novas tecnologias para aumentar a eficiência na arrecadação, como osplit payment, que transfere o tributo devido automaticamente no pagamento de um produto ou serviço. Assim, especialistas discutem até que ponto a reforma tributária diminuirá a sonegação, melhorando a arrecadação.

Definição da alíquota

Eduardo Braga foi o relator da proposta que resultou na Emenda Constitucional 132, da reforma tributária, e relata os projetos de lei complementar de regulamentação da reforma. Na semana passada, em audiências públicas da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o senador mostrou-se mais otimista que o TCU e a Receita Federal quanto à redução da sonegação com a CBS. Em uma das reuniões, Braga questionou a diferença entre os 11,3% do TCU e os 9,21% inicialmente estimados pelo Comitê Gestor criado no âmbito da reforma tributária.

Como a CBS substituirá a partir de janeiro os atuais PIS/Pasep e Cofins, o Senado tem até 15 de dezembro para definir a alíquota, por meio de projeto de resolução. Se não houver decisão, será adotada provisoriamente a proposta do TCU.

Em entrevista àAgência Senado, o analista da IFI e um dos autores da Nota Técnica,Rafael Curi, ressaltou que o estudo partiu do cálculo feito pelo TCU. Segundo ele, a intenção da IFI não é propor uma alíquota alternativa à sugerida pelo Tribunal de Contas, mas subsidiar os senadores para uma tomada de decisão.

— Nosso objeto não é confrontar os números do TCU, nem trazer alguma alternativa, mas somar na análise que vai ser deliberada pelo Legislativo até o próximo dia 15 de dezembro. a IFI não definiu uma alíquota concorrente à do TCU, mas apresenta análises que podem ser complementares e auxiliar os senadores na tomada de decisão, com o melhor conjunto de informações possível. Nós fornecemos insumos para que os senadores possam fazer cálculos e chegar à melhor resposta possível em termos arrecadatórios e em termos de política pública — declarou.

Hipóteses

A IFI desenhou quatro possibilidades, cada uma sugerindo números para a alíquota, que dependem das hipóteses adotadas:

Exceções . O principal determinante do nível da alíquota são as exceções previstas na legislação, como a alíquota zero da cesta básica e demais alíquotas reduzidas. Sem elas, a alíquota que gera a mesma arrecadação seria de 7,0%. As exceções acrescentam 4,3 pontos percentuais, dos quais 1,9 ponto vem dos alimentos.

. O principal determinante do nível da alíquota são as exceções previstas na legislação, como a alíquota zero da cesta básica e demais alíquotas reduzidas. Sem elas, a alíquota que gera a mesma arrecadação seria de 7,0%. As exceções acrescentam 4,3 pontos percentuais, dos quais 1,9 ponto vem dos alimentos. Exercício contrafactual da Tese do Século (período de referência) . A meta de arrecadação é a média de 2012 a 2021, período que combina anos em que o ICMS integrava a base do PIS/Cofins com anos de transição para a regra atual, que é também a da CBS. Um exercício contrafactual estima que, se todo o período fosse medido pela regra vigente, a meta cairia de 4,99% para 4,79% do PIB, e a alíquota, para 10,78%. O resultado depende sobretudo do ritmo de adesão dos contribuintes à exclusão do ICMS, que o leva a valores entre 10,55% e 11,12%. Segundo Rafael Curi, essa hipótese "não indica qual meta seria a correta, mas mostra que o período fixado em lei não é neutro".

. A meta de arrecadação é a média de 2012 a 2021, período que combina anos em que o ICMS integrava a base do PIS/Cofins com anos de transição para a regra atual, que é também a da CBS. Um exercício contrafactual estima que, se todo o período fosse medido pela regra vigente, a meta cairia de 4,99% para 4,79% do PIB, e a alíquota, para 10,78%. O resultado depende sobretudo do ritmo de adesão dos contribuintes à exclusão do ICMS, que o leva a valores entre 10,55% e 11,12%. Segundo Rafael Curi, essa hipótese "não indica qual meta seria a correta, mas mostra que o período fixado em lei não é neutro". Hiato de conformidade . O TCU adotou redução de 29,3% do hiato de conformidade. Nos cenários de efeito pleno da reforma estimados pela Receita Federal, de 27,2% a 38,1%, a alíquota variaria entre 11,42% e 11,03%.

. O TCU adotou redução de 29,3% do hiato de conformidade. Nos cenários de efeito pleno da reforma estimados pela Receita Federal, de 27,2% a 38,1%, a alíquota variaria entre 11,42% e 11,03%. Redutor das compras públicas. Sem o redutor de 44,2% aplicado às compras públicas, a alíquota cairia para 10,84%, mas sem redução da carga tributária total: parte da carga seria deslocada do setor privado para a administração pública e, nas compras de estados e municípios, haveria transferência de recursos desses entes para a União. O redutor decorre do art. 370 da LC 214, de 2025, e alterá-lo exigiria mudança na lei.

A Nota Técnica da IFI foi entregue também aos diretores da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal (Conorf) e da Consultoria Legislativa da Casa (Conleg).