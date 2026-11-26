O Senado homenageou em sessão especial, nesta quinta-feira (26), a Academia William Shakespeare e o legado do dramaturgo inglês, cuja obra continua a influenciar a literatura, o teatro e a cultura mundial.

Durante a cerimônia no Plenário, senadores e representantes da instituição cultural destacaram a importância da educação, da liberdade de expressão, da transparência e da cultura para o fortalecimento da democracia.

Sediada em São Paulo, a Academia William Shakespeare é uma instituição cultural e literária dedicada à promoção da arte, da cultura, da educação e da paz. A entidade reúne educadores, cientistas, artistas, comunicadores, empresários, religiosos e profissionais de outras atividades, e reconhece pessoas que tenham feito contribuições destacadas à sociedade.

Presidida pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), a sessão especial atende a requerimento do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Na abertura do evento, Izalci ressaltou a capacidade da obra de Shakespeare de dialogar com diferentes públicos e épocas. Para o senador, um dos principais legados do dramaturgo foi mostrar que é possível unir cultura e popularidade.

— A cultura pode ser popular sem deixar de ser profunda — afirmou.

O senador também relacionou os valores presentes nas peças de Shakespeare aos princípios defendidos pela academia: honra, civismo e transparência. Ao citarOtelo,Júlio CésareHamlet, chamou a atenção para os riscos da desinformação, o poder das palavras e a importância de permitir que os atos públicos sejam fiscalizados. Ele lembrou a obraRomeu e Julieta, observando que a reconciliação entre as famílias só aconteceu depois da morte dos jovens. E relacionou o clássico de Shakespeare ao Brasil atual:

— Há famílias, vizinhos e amigos que deixaram de se falar por causa da política. Há conversas que o país perdeu porque cada lado só quer ouvir o próprio ego.

Marcos Pontes enviou uma mensagem em vídeo para cumprimentar os integrantes da academia e os homenageados.

História

O presidente da Academia William Shakespeare, Antonio Alves Teixeira, contou que a instituição nasceu em 1993, depois de uma viagem que fez à Inglaterra, onde conheceu a cidade natal do dramaturgo.

Segundo ele, o projeto começou como um sonho e se concretizou como uma entidade dedicada à cultura, à educação e à paz mundial. A academia recebeu reconhecimento oficial em 14 de junho de 2018, por meio de decreto do então governador de São Paulo, Márcio França.

— A nossa instituição trabalha com amor, com carinho e com dedicação, pela cultura e pela paz mundial. Porque os grandes homens passam pela história, mas os grandes legados ficam para sempre — disse Teixeira.

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e membro da academia, Ives Gandra da Silva Martins Filho destacou a relação entre educação e desenvolvimento nacional. Segundo ele, a formação dos cidadãos é fundamental para o crescimento de um país.

— Um país se faz grande pela educação; um país se distingue pela formação dos seus membros, dos seus cidadãos — afirmou.

O ministro também citou o exemplo de Taiwan, que, segundo ele, alcançou destaque mundial na área de nanotecnologia graças aos investimentos em educação. Para ele, apoiar professores, instituições de ensino e iniciativas acadêmicas é um dos melhores investimentos que uma nação pode fazer.

A acadêmica Rosane Rosolen de Azevedo Ribeiro abordou a relação entre arte, cultura, liberdade e democracia. Advogada e presidente do Instituto Internacional Advance Women Equality, ela defendeu o direito de manifestação e a liberdade de criação artística e intelectual, lembrando que a Constituição assegura a liberdade de expressão e o pleno exercício dos direitos culturais.

— A arte e a cultura não florescem sem liberdade, e a democracia privada da liberdade perde a sua própria essência.

O presidente do Conselho dos Imortais da academia, Sérgio de Azevedo Redó, destacou a diversidade de personalidades que integram a instituição e a importância de preservar o conhecimento e a produção cultural. Ao falar sobre a trajetória da academia, mencionou nomes de destaque da ciência, da tecnologia, das artes, da música e do esporte.

Chanceler da academia, João Baptista de Oliveira ressaltou a proximidade entre as missões do Senado e da instituição. Para ele, enquanto o Parlamento trabalha pelo aperfeiçoamento das leis, a academia busca aprimorar ideias, artes, ciências e conhecimentos.

— A luta das academias é para que não falte conhecimento ao nosso povo, é para que o saber chegue e flua entre toda a nossa população — definiu.

Oliveira também defendeu a valorização dos livros e da leitura como instrumentos de formação do pensamento.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) destacou a importância de reservar espaço na agenda da Casa para uma homenagem à cultura e à educação. Ela afirmou ter uma ligação afetiva com a academia, que já a homenageou, e pediu aos integrantes que contribuam com o trabalho dos parlamentares.

— Nos ajudem a acertar aqui no Senado Federal, sejam parceiros também dos senadores, nos ajudem a tomar as decisões pelo país.

Damares também chamou a atenção para desafios nacionais nas áreas de segurança pública, economia e questões sociais. Ao mencionar seu trabalho em defesa da infância, falou sobre o desaparecimento de crianças e a violência sexual contra menores de 18 anos e pediu que os integrantes da academia colaborem com a busca de soluções para os problemas nacionais.

Convidados e acadêmicos acompanharam a sessão especial no Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Autor do pedido da homenagem, o senador Astronauta Marcos Pontes participou por vídeo - Foto: Carlos Moura/Agência Senado