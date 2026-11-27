Os estados, os municípios e o Distrito Federal terão R$ 1 bilhão a mais para pegarem emprestados no sistema financeiro até o fim do ano. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, na noite de quinta-feira (26), a ampliação do limite global para operações de crédito contratadas por governos locais.

Com a mudança, o teto anual passa de R$ 30,625 bilhões para R$ 31,625 bilhões. Em nota, o Ministério da Fazenda informou que o objetivo é aumentar a capacidade de financiamento dos estados e dos municípios, especialmente por meio de empréstimos com garantia da União, em que o Tesouro Nacional cobre eventuais inadimplências.

Mais crédito garantido

O aumento foi destinado ao limite específico para operações de crédito de estados, Distrito Federal e municípios com garantia da União. Esse sublimite passa de R$ 10 bilhões para R$ 11 bilhões.

Segundo a Fazenda, a ampliação foi aprovada porque os limites de crédito para governos locais previstos pelo CMN estavam praticamente esgotados.

Na prática, a garantia da União pode facilitar a contratação de empréstimos por estados e municípios, pois reduz o risco assumido pelas instituições financeiras. A operação, no entanto, continua sujeita às regras e condições aplicáveis.

De onde vem o recurso

O dinheiro para ampliar o limite de crédito vem do espaço fiscal de governos locais, identificado pelo Tesouro Nacional em levantamento realizado neste mês.

A consulta foi feita junto aos estados e municípios que participam de programas de ajuste e acompanhamento fiscal. O levantamento apontou cerca de R$ 7,49 bilhões em espaço fiscal disponível até o fim de 2026.

Desse total, o Tesouro considerou possível remanejar até R$ 2 bilhões para os limites estabelecidos pelo CMN. A resolução aprovada, porém, transfere apenas R$ 1 bilhão.

O remanejamento significa que parte do espaço fiscal previsto para programas de ajuste será destinada ao limite de operações de crédito. Portanto, não se trata de uma criação de recursos adicionais, mas de uma redistribuição da margem fiscal já planejada para o exercício.

Outros limites mantidos

A resolução não altera os demais sublimites de crédito definidos pelo CMN. Permanecem os seguintes valores:

• Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com garantia da União: R$ 2,8 bilhões;

• Novo PAC sem garantia da União: R$ 2,2 bilhões;

• Estados, Distrito Federal e municípios sem garantia da União: R$ 7 bilhões;

• Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: R$ 8 bilhões;

• Órgãos e entidades da União: R$ 625 milhões.

A resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Quem compõe o CMN

O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes da política monetária e de crédito no país.

Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é formado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.