O Projeto de Lei 3124/26 institui uma lei de proteção, segurança e valorização dos trabalhadores da saúde e da educação. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

De autoria do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), a proposta estabelece diretrizes para prevenir a violência, o assédio, a sobrecarga de trabalho e a precarização das condições laborais em estabelecimentos públicos e privados conveniados de todo o país.

“Não há atendimento digno à população sem profissionais da saúde protegidos. Não há educação de qualidade sem profissionais da educação respeitados, seguros e amparados em condições adequadas de trabalho”, justifica Marcos Tavares.

Ele acrescenta que “defender os profissionais da saúde e da educação é defender a própria população brasileira”.

Abrangência

A proposta alcança servidores públicos, empregados do setor privado, terceirizados, temporários, estagiários, residentes, bolsistas, agentes comunitários de saúde e profissionais de apoio escolar, entre outros.

O texto traz, entre as proibições, a de submeter o trabalhador a humilhação, ameaça, assédio, desvio de função sistemático ou jornadas incompatíveis com os limites legais.

O texto proíbe ainda o funcionamento regular de unidades sem condições mínimas de segurança e salubridade quando demonstrado risco grave e imediato à integridade dos profissionais e usuários.

Gestão de riscos

Ainda conforme o projeto, os órgãos e entidades responsáveis por unidades de saúde e ensino deverão adotar planos de gestão de riscos ocupacionais e de segurança funcional. Esses planos contemplarão a identificação de riscos físicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, além de ações de apoio mental e rotinas de verificação de insumos e equipamentos.

As instituições deverão ainda manter canais acessíveis para o recebimento de comunicações sobre violência, assédio, falta de insumos, sobrecarga laboral ou retaliação. O uso dos canais internos não impedirá, no entanto, o trabalhador de relatar irregularidades diretamente a conselhos profissionais, ao Ministério Público, a sindicatos ou à Justiça.

Proteção ao denunciante

O texto garante proteção contra retaliações funcionais ao trabalhador que comunicar irregularidades ou riscos estruturais de boa-fé. Qualquer ato prejudicial praticado contra o empregado no prazo de 12 meses após a denúncia será presumido como retaliatório, salvo se a gestão apresentar justificativa técnica ou administrativa idônea.

Caso seja reconhecida a retaliação, o ato punitivo será anulado, garantindo-se a recomposição da situação funcional do trabalhador e a apuração da responsabilidade do infrator.

Legislação

A proposição altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir diretrizes específicas de proteção aos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo riscos psicossociais, físicos e operacionais.

Também modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para integrar a proteção à segurança e à saúde ocupacional às diretrizes de valorização dos profissionais da educação.

Em situações de precarização grave ou falta recorrente de insumos, o projeto prevê planos de correção e responsabilização individualizada de gestores. Para não prejudicar o atendimento da população, a proposta proíbe o bloqueio automático de repasses orçamentários destinados aos serviços essenciais.

Tramitação

O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas seguintes comissões de Saúde; de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

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