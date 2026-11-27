O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Lula. Trabuco, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitou o convite feito por Lula nesta quinta-feira (27).

Motta disse que recebeu o anúncio com otimismo e desejou ao futuro ministro pleno êxito no cargo. “Eu me coloco à disposição para dialogarmos e construirmos juntos uma agenda econômica que priorize o crescimento do Brasil”, afirmou o presidente por meio de suas redes sociais.