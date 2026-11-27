A Justiça Federal e a Justiça do Trabalho receberão R$ 21,5 milhões em crédito especial para cobrir despesas com aposentadorias compulsórias de magistrados — quando o juiz era punido disciplinarmente com a aposentadoria e passava a receber proventos proporcionais ao tempo de serviço. A autorização consta da Lei 15.554 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada nesta sexta-feira (27) noDiário Oficial da União.

Os recursos serão utilizados para criar uma nova categoria de programação no orçamento dos órgãos, de forma a registrar e identificar de maneira específica as despesas com o pagamento de magistrados aposentados compulsoriamente. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) extinguiram a aposentadoria compulsória como punição máxima ao juiz, substituindo-a pela perda do cargo, após decisão judicial definitiva. Os magistrados que já recebiam o benefício antes dessas decisões mantêm o direito, mas o pagamento não pode mais ser custeado com

recursos previdenciários.

Do total de R$ 21,5 milhões, a Justiça do Trabalho ficará com R$ 15,9 milhões, o equivalente a 74% dos recursos. O dinheiro será distribuído entre 13 tribunais regionais do Trabalho (TRTs), abrangendo as regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará e Amapá, Paraná, Distrito Federal e Tocantins, Amazonas e Roraima, Campinas, Goiás e Mato Grosso.

A Justiça Federal receberá os outros 26%, correspondentes a R$ 5,65 milhões. Parte dos recursos atenderá unidades de primeiro grau em âmbito nacional. Outra parte será destinada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo) e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O crédito será financiado pelo cancelamento de dotações. Segundo a exposição de motivos do Ministério do Planejamento e Orçamento, a operação corresponde ao remanejamento de despesas primárias obrigatórias e não altera o montante dessas despesas no exercício. Também não afeta o cumprimento da meta de resultado primário.

A lei tem origem no Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 8/2026 , encaminhado pelo Poder Executivo. O deputado Gilmar Machado (PT-MG) foi o relator da proposta na Comissão Mista de Orçamento (CMO). Ele apresentou parecer favorável à aprovação do projeto na forma de substitutivo, com três emendas destinadas a corrigir os códigos de localização das dotações da Justiça Federal. Em 12 de novembro, o Congresso Nacional aprovou o PLN junto com outras nove propostas de reforço orçamentário .