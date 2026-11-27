A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui, entre os deveres do poder público previstos na Lei Geral de Telecomunicações , o incentivo à universalidade e à continuidade da telefonia móvel na área rural.

Foi aprovada a versão (substitutivo) elaborada pelo relator, deputado Cezinha de Madureira (PL-SP), para o Projeto de Lei 9039/17 , do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).

A proposta original determinava que novas autorizações para expansão de redes de telefonia móvel fossem condicionadas à extensão do serviço para as áreas rurais correspondentes. Esse dispositivo foi retirado pelo relator.

Cezinha de Madureira avaliou que o modelo regulatório atual já conta com instrumentos para ampliar a conectividade no interior.

Entre eles estão os compromissos de abrangência do edital do 5G, o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (Pert), da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e os recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust).

“Entendemos desnecessário e anacrônico o resgate de obrigações de universalidade e continuidade para a telefonia móvel, uma vez que já se encontram em processo de extinção para a telefonia fixa e os serviços de telecomunicações possuem uma dinâmica imprevisível”, argumentou Cezinha de Madureira.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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