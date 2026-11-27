A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (1º), a mortandade de peixes nos rios Carapanãzinho, Carapanã e Fresco, no sul do Pará.

A audiência será realizada às 10 horas, no plenário 14. O debate atende a pedido do deputado Joaquim Passarinho (PL-PA).

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Segundo o parlamentar, há registros recorrentes de morte de peixes nesses rios desde 2025. As ocorrências se agravaram em outubro e novembro de 2026.

A audiência discutirá as possíveis causas da contaminação dos recursos hídricos e os impactos sobre a biodiversidade. Também avaliará os prejuízos para comunidades ribeirinhas, pescadores e agricultores que dependem dos rios para sua subsistência.

A existência de atividades minerárias na região motivou o pedido para ouvir a empresa responsável, os órgãos de fiscalização e representantes dos poderes públicos estadual e municipal.

“Dessa forma, a realização da Audiência Pública permitirá esclarecer as causas de muitas mortes dos peixes da região, conhecer os resultados das fiscalizações e análises realizadas e discutir medidas de prevenção, recuperação ambiental e proteção das comunidades atingidas”, afirma Joaquim Passarinho.