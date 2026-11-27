A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante gratuidade de pelo menos 20 minutos para a permanência de veículos nas áreas de embarque e desembarque de aeroportos. O texto estabelece um limite para o valor cobrado após esse prazo e isenta veículos que transportem pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A medida se aplica a aeroportos sob regime de concessão.

O colegiado acolheu o parecer favorável do relator, deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), ao Projeto de Lei 2241/23 , com emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. O texto original é do deputado André Figueiredo (PDT-CE).

Pelo texto, ao ultrapassar o limite gratuito de 20 minutos no meio-fio, o motorista pagará uma tarifa que não poderá ultrapassar um terço do valor de uma hora do estacionamento do aeroporto.

No caso de motoristas ou passageiros com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida — desde que portem credencial emitida pelos órgãos de trânsito —, fica proibida qualquer cobrança por permanência.

A verificação do direito à isenção poderá ser feita por autoatendimento nos mesmos guichês de pagamento e validação do estacionamento, a partir de informações prestadas pelo usuário, desde que o procedimento seja totalmente acessível e não exija que o usuário saia do veículo.

Gabriel Nunes avaliou que a medida evita cobranças desproporcionais e assegura condições adequadas de acessibilidade sem prejudicar o controle do trânsito interno nos terminais. “Tais usuários, em regra, demandam tempo adicional para embarque e desembarque, bem como para o manuseio de equipamentos assistivos, o que torna inadequados modelos rígidos de limitação temporal, sob pena de discriminação indireta”, afirmou o relator.

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

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