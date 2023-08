O Centro Cultural de Tenente Portela foi reinaugurado na quarta-feira, 9, com apresentações artísticas

Na noite de quarta-feira, 9, foi reinaugurado o Centro Cultural (CULT) de Tenente Portela. O local abriga o Museu Municipal Mon Senhor Albino Busato, a Biblioteca Municipal, a Sala Nobre Tenente Mário Portela Fagundes, o Auditório Aurélio Porto e a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Compuseram a mesa de autoridades o prefeito Rosemar Sala, o vice Leonidas Balestrin, as secretárias municipais de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala, e de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Denes, e o vereador Eduardo Ferrari, representando a Câmara de Vereadores do município.

Estiveram presentes, também, os demais secretários municipais e secretários adjuntos, servidores, professores e diretores de escolas de Tenente Portela, imprensa local e regional, e a comunidade.

Para a abertura do evento a Escola Municipal Ensino Fundamental Ayrton Senna realizou três apresentações de dança e, após as solenidades, houve show com a dupla portelense Iago & Lairton e visitação do público ao ambiente reformado do Centro Cultural.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicações | Prefeitura de Tenente