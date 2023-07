Obras do calçamento no Remanso do Uruguai seguem avançando e melhoram a trafegabilidade da via em Barra do Guarita

As obras para o calçamento do acesso à Localidade de Remanso do Uruguai continuam sendo realizadas e em breve o trecho estará concluído.

“Além de deixar a cidade mais bela, o calçamento vem para melhorar a vida das pessoas, trazendo conforto e melhor trafegabilidade da via. Isso gera bem estar social para todos. O Município não para de trabalhar em favor da nossa gente”, afirma o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott.

Folha Popular – Com informações do Facebook da Prefeitura de Barra do Guarita