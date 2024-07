Operação Capa Dura amplia investigação na Secretaria Municipal de Educação e aponta corrupção em compras

Sul 21 – A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (05), a segunda fase da Operação Capa Dura, com o objetivo de combater supostas irregularidades em compras de material escolar realizadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) durante o governo do prefeito Sebastião Melo (MDB). A ex-secretária Sônia da Rosa é uma das principais investigadas, assim como o ex-secretário-adjunto Mário de Lima e a professora municipal Lia Wilges, cedida ao gabinete do prefeito.

Cerca de 120 policiais cumpriram 36 mandados de busca e apreensão em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Porto Alegre, Lajeado, Estrela, Novo Hamburgo, Gravataí, Estância Velha, Canoas, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Palhoça/SC, Jaraguá do Sul/SC e Colombo/PR. Foram apreendidos quatro veículos de luxo, celulares, computadores e documentos.

Cinco servidores foram suspensos do exercício da função pública. Ainda, sete empresas e cinco empresários tiveram suspensão do exercício de suas atividades econômicas ou financeiras, qual seja, a proibição de contratação com o poder público.

A ação policial é realizada pelas 1ª e 2ª Delegacias de Combate à Corrupção (1ª e 2ª DECOR), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A segunda fase da Operação Capa Dura ampliou o espectro da investigação, avançando para a análise de outros cinco processos de compra realizados pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) em 2022. Os contratos foram firmados com empresas e objetos diversos, como brinquedos pedagógicos, kits de robótica, livro e assessoria ambiental.

Segundo a polícia, todos os processos apresentam similaridades na forma como foram iniciados, conduzidos e concluídos, indicando direcionamento e conluio da administração com as empresas. De acordo com a investigação, o processo de compra era iniciado com o oferecimento do produto diretamente pela empresa, que já indicava qual ata de registro de preço deveria ser aderida e atuava de forma que o termo de referência fosse direcionado para a aquisição do produto oferecido. A ata de registro de preço, conhecida como “carona”, é um modelo de compra que agiliza o processo ao dispensar nova licitação e utilizar licitação já feita por outro órgão público.

A polícia suspeita ter havido inversão no processo de compra, que não era iniciada a partir de um estudo técnico prévio de necessidade e adequação, mas sim a partir do oferecimento do produto ou serviço pela empresa, o que a investigação indica ter resultado na compra de produtos desnecessários ou em excesso, contrariando o interesse público e beneficiando interesses pessoais. O custo total das compras ultrapassa R$ 58 milhões.

A Polícia Civil destaca que, ao longo da investigação, foi possível verificar:

– Direcionamento e frustração de caráter competitivo da concorrência para beneficiar as empresas;

– Nos termos de referência constam expressões e termos utilizados no material de divulgação das próprias empresas, indicando conluio prévio;

– Velocidade de tramitação dos procedimentos, com carimbo de “URGÊNCIA”, eliminando a concorrência, sem comprovação de vantagem;

– Ausência de estudo que evidenciasse a necessidade ou adequação das compras, com parcas e frágeis justificativas;

– Falta de planejamento e logística de distribuição, resultando em produtos acumulados em depósitos;

– Ausência de especialização e singularidade das empresas, beneficiamento por relações pessoais prévias.