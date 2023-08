Operação Contra Impetum é deflagrada no combate a homicídios e crime organizado

PCRS – A Polícia Civil, através da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa/DHPP, em ação conjunta com a Brigada Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira (02) a Operação Contra Impetum. São 27 ordens judiciais na capital e região metropolitana sendo cumpridas, entre dois mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais, que també contaram com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram cumpridas em Porto Alegre, Alvorada, Nova Santa Rita e Estância Velha.

Até o momento seis pessoas foram presas. Quatro pistolas foram apreendidas, além de munições, câmeras de segurança, celulares e dinheiro. Segundo o delegado Thiago Zaidan, a operação foi desencadeada em razão da necessidade de repressão de condutas, como as que ocorreram em 19 de julho de 2023. Na ocasião, um indivíduo pertencente à organização criminosa atuante na Zona Norte, com origens na Zona Leste de Porto Alegre, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a policiais civis, realizando tentativa de homicídio qualificado. A operação visa responsabilizar o crime organizado pelos atos contra os policiais civis.

Com sua ação, o indivíduo colocou em risco, além dos policiais, vários populares, pois o crime foi praticado por volta de 16h em uma rua movimentada do Rubem Berta, próxima a um supermercado e a uma praça em que crianças e adolescentes brincavam. Os tiros do criminoso, que era um dos executores da facção, acertaram uma viatura da Polícia Civil, com policiais dentro, três carros de populares e várias residências, além de um mercado, para o qual o indivíduo correu para se abrigar e continuar sua conduta delitiva.

Em uma ação precisa e extremamente exitosa, os policiais conseguiram conter o criminoso, que faleceu após ser socorrido pelo SAMU. Outras pessoas não ficaram feridas. A operação também busca a coleta de elementos que auxiliarão na elucidação de ao menos quatro inquéritos de homicídios que estão em tramitação da 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Conforme o delegado Thiago Zaidan, a operação demonstra a preocupação da Polícia Civil em inibir condutas como a do criminoso, que atentou contra a vida de agentes de segurança e de populares. Uma intensa investigação e troca de informações entre a inteligência da Polícia Civil e da Brigada Militar foram realizadas.

Coletiva de imprensa

Conforme o Diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegado Mario Souza, “a tentativa de homicídio de policiais, os quais estão a serviço da lei e da sociedade, é um ato gravíssimo realizado pelo crime organizado” e “nesse caso, em específico, os líderes serão investigados e punidos com prisão, lavagem de dinheiro, revista em presídio e transferências para presídios de segurança máxima por terem autorizado tal ato contra policiais civis”.