Concluindo a série de artigos sobre as vocações cristãs celebradas no mês de agosto, vou refletir sobre as vocações dos fiéis leigos. Os fiéis leigos são todos os batizados que não são ordenados ou consagrados, ou seja, a maioria dos membros da Igreja católica. A quarta semana é dedicada a este chamado de Deus de ser seus filhos e filhas adotivos e pertencer a uma comunidade, a uma Igreja.

Na Igreja católica algumas pessoas recebem um ministério para atuar em diversa atividades na estrutura paroquial ou diocesana. Os ministérios são instituídos e tem um tempo de duração delimitado. Atualmente temos os ministérios de leitor, que qualifica para ler liturgicamente a Palavra de Deus, de acólito, cuja função é servir o altar durante as celebrações, de Ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, muito presente em nossas comunidades, e de catequista, que foi recentemente criado pelo Papa. Nossa

Paróquia ainda não tem leitores, acólitos e catequistas instituídos.

Outro grupo de pessoas colabora na vida cotidiana das igrejas nos mais variados serviços à comunidade. São os ministérios ou serviços específicos. Dentre eles posso destacar o de participar dos Conselhos Diocesanos, Paroquiais ou Comunitários de Pastoral, da catequese, da liturgia, da animação musical, da ornamentação e da conservação dos espaços eclesiais. Alguns desses serviços tem tempo limitado e outros não o tem.

Na Igreja temos também diversas pastorais, que mobilizam muitas pessoas, como a Pastoral da Criança, da Pessoas Idosa, da Juventude, da Esperança, da Família, do Dízimo, do Batismo e muitas outras. Existem também grandes organizações que cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentro delas destaco a Caritas Internacional que atua em locais de extrema pobreza, de conflitos e guerras e desastres climáticos, atendendo milhões de pessoas.

Também quero recordar centenas de movimentos presentes na Igreja. Conhecemos o ECC, Terço dos Homens, Encontro de Casais com Cristo e as Mães que oram pelos Filhos em nossa Paróquia, mas há outros como o Cursilho, Shcönstatt, Divina Misericórdia, Emaús, e assim por diante. Muitas pessoas participam de fraternidades que buscam viver uma espiritualidade específica, como franciscana, carmelita, beneditina e de Santa Teresa Verzeri.

A grande maioria dos fiéis católicos são aqueles que participam regularmente da vida litúrgica da Igreja. Eles formam a Igreja de Cristo, dentro da qual Deus chama para as diversas vocações. De forma simples mantém o cotidiano da vida eclesial.

Quero agradecer a todas as vocações leigas de nossa Igreja e deixar a minha benção.