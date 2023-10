Palestra com Dr. Fábio Franke, médico oncologista e expositor espírita, será realizada dia 10 de outubro, no Centro Cultural de Tenente Portela

Momento de aprendizado sobre o Espiritismo e sobre Jesus, respondendo questões existenciais para trabalharmos nossa evolução moral. Esse é o intuito da palestra promovida e organizada pela Casa Espírita Chico Xavier, de Tenente Portela, em parceria com o Dr. Fábio Franke, na próxima terça, 10 de outubro.

Para os organizadores, o evento visa a difusão do Espiritismo junto à comunidade. “Este será um momento muito especial para nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus Cristo, conduzindo mais luz e boas vibrações para o nosso município e região”, salienta a presidenta da Casa Chico Xavier, Bruna Zawacki.

Atuando desde 2018, a Casa realiza palestras públicas às quartas-feiras, 19h30, na rua Luis Carlos Schepp, nº 165, na esquina abaixo do Fórum. Abordando diferentes temáticas a partir da doutrina espírita, as palestras são ministradas por expositores do município e de casas da região.

Para quem deseja aprofundar os conhecimentos ou, a partir da palestra, se sentir motivado a conhecer o Espiritismo, o evento contará com venda de livros da doutrina. A entrada é gratuita, mas a doação de 1kg de alimento não perecível ou uma peça de roupa usada em bom estado pode ser feita de forma voluntária pelo público. Todas as doações serão repassadas às famílias assistidas pela Casa Espírita.

A palestra pública se inicia às 20h, no Centro Municipal de Cultura de Tenente Portela. Todos são bem-vindos, independentemente de crença ou religião. Segundo o expositor da noite, Dr. Fábio Franke, “o Espiritismo é uma doutrina consoladora que visa o aperfeiçoamento moral da humanidade, através da prática da caridade, conforme a entendia Jesus – benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas”.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Casa Espírita Chico Xavier, Tenente Portela – RS elibiabertoldo@gmail.com | (55) 9 9690-1996 – Elibia Catarina CONFERP BRP 4111 RS.